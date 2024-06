Scozia-Svizzera, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Scozia-Svizzera è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Più catastrofico non poteva essere l’esordio della Scozia a Euro 2024, con la selezione guidata da Steve Clarke letteralmente “bullizzata” dalla Germania padrone di casa. I tedeschi venerdì scorso hanno fatto il bello e cattivo tempo a Monaco di Baviera, rifilando un sonoro 5-1 alla Tartan Army, rimasta costantemente rintanata nella propria area di rigore e mai propositiva. Neanche un tiro in porta per la rappresentativa britannica, che ha realizzato il gol della bandiera solamente nel finale grazie a un’autorete.

Per continuare a nutrire speranze di passaggio del turno la Scozia dovrà cambiare atteggiamento a partire dal match con la Svizzera, che come la Germania è partita con il piede giusto. Pronti, via e i rossocrociati si sono aggiudicati l’importante scontro diretto con l’Ungheria, travolta 3-1 a Colonia.

Gli uomini di Murat Yakin hanno disputato un ottimo primo tempo, approfittando delle incertezze difensive dei magiari e dopo i primi 45′ erano già in vantaggio di due gol. Tra i principali protagonisti il giocatore del Bologna Aebischer, autore del gol del raddoppio ma anche dell’assist che, al 12′, ha mandato in porta l’attaccante Duah, schierato un po’ a sorpresa dal commissario tecnico svizzero. Nel secondo tempo la Svizzera non si è scomposta dopo aver incassato il gol del 2-1, Ed in pieno recupero ha colpito la retroguardia ungherese in contropiede con l’eterna promessa Embolo, subentrato a Vargas a metà ripresa. In caso di successo contro la Scozia, dunque, Xhaka e compagni sarebbero praticamente certi di ottenere un pass per gli ottavi di finale e potrebbero affrontare senza grosse preoccupazioni la sfida con la Germania, in programma nella terza giornata.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nella Scozia non ci sarà sicuramente il difensore Porteous, espulso contro la Germania dopo aver provocato il rigore poi realizzato da Havertz. Rivedremo, tuttavia, la difesa a cinque, con Hanley che prenderà il posto del centrale del Watford. Alla fine potrebbe essere questa l’unica modifica operata dal commissario tecnico Clarke, che a centrocampo schiererà McGinn, McGregor, McTominay e Christie. In attacco confermato Adams.

Dall’altro lato, Yakin confermerà l’undici che è sceso in campo sabato scorso con l’Ungheria. In attacco Duah è in vantaggio su Embolo, pronto a subentrare, mentre Aebischer verrà nuovamente schierato a sinistra nel centrocampo a quattro, formato anche da Xhaka, Freuler e Widmer. Sulla trequarti spazio a Ndoye e Vargas.

Come vedere Scozia-Svizzera in diretta tv e streaming

La sfida tra Scozia e Svizzera è in programma mercoledì alle 21:00 al RheinEnergieStadion di Colonia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Scozia-Svizzera su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Scozia farà ricorso all’orgoglio per cercare di archiviare la notte da incubo in Baviera ma, alla lunga, i valori in campo – leggermente sbilanciati in favore della Svizzera – usciranno verosimilmente fuori. Puntiamo dunque sugli elvetici, che hanno fatto una buona impressione nel match d’esordio dopo qualche tentennamento avuto durante le qualificazioni. La sensazione è che, dopo un primo tempo equilibrato, la selezione di Yakin prenderà il sopravvento nella ripresa, all’interno di un match da almeno un gol per parte.

Comparazione quote

La vittoria della Svizzera è quotata a 1.92 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai. Il segno “Over 2.5” invece è quotato a 2.15 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Scozia-Svizzera

SCOZIA (5-4-1): Gunn; Ralston, Hanley, Hendry, Tierney, Robertson; McGinn, McGregor, McTominay, Christie; Adams.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Schär, Akanji, Rodriguez; Widmer, Xhaka, Freuler, Aebischer; Ndoye, Vargas; Duah.

Scozia-Svizzera: chi vince? Scozia

Pareggio

Svizzera View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-2