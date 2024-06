Juve, ufficiale l’addio in attacco: vestirà la maglia di un’altra Big

Juventus, il mancato rinnovo era sicuro da un poco di tempo, adesso è ufficiale anche il passaggio ad un’altra big. Le bianconere salutano un elemento che ha sempre fatto la differenza

Aria di rivoluzione in casa Juventus, non solo nella squadra maschile ma anche in quella femminile. Sì perché se da un lato è stato cacciato Allegri ed è stato preso Thiago Motta, dall’altro dopo l’addio di Montemurro nell’ultima parte della stagione è arrivato Max Canzi.

Si sta parlando molto in queste ore anche di un possibile arrivo di Alisha Lehmann, compagna di Douglas Luiz: si legge di un’operazione soprattutto per il marketing, visto che la calciatrice svizzera è assai seguita sui propri canali social e e potrebbe senza dubbio fare schizzare alle stelle, ancor di più, quelli bianconeri. Attorno a questa ipotesi comunque non stanno mancando di certo le polemiche, ma ormai l’operazione sembra in dirittura d’arrivo e non dovrebbero esserci scossoni. Se qui comunque siamo in attesa, nella giornata di ieri è arrivata l’ufficialità di un addio che era nell’aria da un poco di tempo. Quindi per meglio dire è arrivata l’ufficialità della nuova squadra.

Addio Juventus, va al Wolfsburg

L’attaccante olandese Lineth Beerensteyn è ufficialmente una nuova giocatrice del Wolfsburg. La classe 1996 ha firmato un contratto biennale con le tedesche tornando quindi a giocare in Bundesliga dopo aver vestito la maglia del Bayern Monaco. Un addio ormai digerito dalle parti di Torino, che già sanno di dover fare a meno anche di Julia Grosso.

“Sono molto felice di trasferirmi in questo grande club, ha una grande storia e un grande potenziale per vincere titoli. Mi piace molto lo stile di gioco del Wolfsburg e penso che qui potrò ancora crescere ulteriormente come giocatrice. – sono le prime parole dell’attaccante ai canali ufficiali del club – Spero di poter svolgere un ruolo importante nella squadra e aiutarci a vincere più titoli. Non vedo l’ora di iniziare questo nuovo viaggio”. Queste le parole dell’olandese che inizia così una nuova avventura.