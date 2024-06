Croazia-Albania: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Croazia-Albania, Modric e compagni devono risollevarsi immediatamente dopo la batosta rimediata all’esordio con la Spagna.

Sconfitta sonoramente dalla Spagna all’esordio, la Croazia si ritrova già spalle al muro dopo la prima giornata della fase a gironi. Il netto 3-0 subito con la Roja ha riportato sulla terra Modric e compagni, arrivati in Germania con l’obiettivo di fare più strada possibile puntando sullo stesso gruppo che negli ultimi sei anni ha portato a casa un secondo e terzo posto ai Mondiali di Russia e Qatar.

La selezione di Zlatko Dalic di occasioni da gol ne ha avute in abbondanza, specie nel secondo tempo, ma non è riuscita a sfruttarne nessuna. Nella propria metà campo, invece, è stata disastrosa: le 3 reti realizzate dagli iberici nella prima frazione di gioco sono frutto di clamorosi svarioni difensivi. Il commissario tecnico probabilmente cambierà qualcosa contro l’Albania, gara da vincere a tutti i costi per evitare di arrivare allo scontro diretto con l’Italia con un piede e mezzo fuori dall’Europeo. Discorso che vale anche per gli uomini di Sylvinho, deludenti nel match di Dortmund con gli azzurri di Luciano Spalletti. In vantaggio addirittura dopo 23 secondi con Bajrami, lesto ad approfittare di un errore di Dimarco, i rossoneri si sono abbassati troppo finendo per farsi schiacciare dall’Italia, che in pochi minuti è riuscita a ribaltarli (2-1), prima con Bastoni e poi con Barella. Timidissima la reazione nella ripresa, anche se nei minuti finali è servito un miracolo di Gigio Donnarumma per evitare il possibile pareggio di Manaj.

Croazia-Albania, Modric pericoloso sui calci piazzati

Tra i giocatori croati più pimpanti, sabato scorso, l’attaccante dell’Hoffenheim Kramaric, che contro la Spagna ha tirato per ben tre volte in porta. Sarà con ogni probabilità uno dei più pericolosi pure contro l’Albania e stavolta riuscirà probabilmente anche a gonfiare la rete: gli si può dare fiducia.

Il commissario tecnico Dalic si aspetta qualcosa in più anche da Modric: l’età è quella che è ma se c’è uno che in questa Croazia può essere determinante – anche senza segnare – è proprio il Pallone d’oro 2019. Ci aspettiamo almeno un tiro in porta, che potrebbe arrivare su calcio piazzato. Per lo stesso motivo il centrocampista del Real Madrid si candida ad apporre la firma su un assist: l’Albania, infatti, contro l’Italia ha difeso molto male su punizioni o corner. Restando sul capitolo tiri, un occhio di riguardo a Majer, a cui Dalic darà sicuramente di nuovo fiducia e l’esterno offensivo del Wolfsburg potrebbe ripagarla. Tra gli albanesi puntiamo invece un gettone su Asani e Asllani, con quest’ultimo che può essere pericoloso dalla distanza. Chi rischia il giallo, infine, è il centrocampista albanese Ramadani, a cui verrà assegnato il “lavoro sporco”.

Comparazione quote

Kramaric marcatore Plus è quotato a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 su Snai. Ramadani ammonito Plus invece è quotato a 3.20 su Goldbet e Lottomatica e a 3.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.