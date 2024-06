I pronostici di mercoledì 19 giugno: Euro 2024, al via la seconda giornata dei gironi

I pronostici di mercoledì 19 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024: Croazia-Albania, Germania-Ungheria e Scozia-Svizzera.

Inizia la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024, torna in campo la Germania padrona di casa che dopo avere sommerso di gol la Scozia parte favorita anche l’Ungheria, deludente nell’esordio contro la Svizzera. La Svizzera, come la Germania, può mettere al sicuro la qualificazione agli ottavi di finale battendo la disastrosa Scozia.

C’è anche una partita che interessa direttamente l’Italia, quella tra Croazia e Albania. Modric e compagni rischiano grosso dopo la batosta subita all’esordio con la Spagna, e oltre a centrare i tre punti proveranno anche a migliorare la differenza reti, che potrebbe risultare decisiva nel ripescaggio delle migliori terze.

I pronostici sui tiri

L’Albania farà una partita difensiva, e la Croazia potrebbe ricorrere anche ai tiri dalla distanza con Majer e Kramaric come primi indiziati. A secco contro la Svizzera, il campione dell’Ungheria Szoboszlai proverà a lasciare il segno contro la Germania che lascia più spazi da attaccare in ripartenza. Per quanto riguarda i tedeschi, Wirtz ha confermato di essere nel tridente offensivo quello dal tiro più facile: quando trova spazi non ci pensa due volte prima di cercare la via del gol. Nella Svizzera riflettori puntati su Ndoye e Ruben Vargas, mentre nella Scozia McTominay dovrebbe avanzare il suo raggio d’azione per dare maggiore qualità e quantità alla fase offensiva.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Croazia segna tra 2 e 4 gol in Croazia-Albania, Euro 2024, ore 15:00

Vincenti

Croazia (in Croazia-Albania, Euro 2024, ore 15:00)

(in Croazia-Albania, Euro 2024, ore 15:00) Germania (in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 18:00) Svizzera (in Scozia-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostici tiri totali plus

Kramaric almeno 3 (in Croazia-Albania, Euro 2024, ore 15:00)

(in Croazia-Albania, Euro 2024, ore 15:00) Szoboszlai almeno 2 (in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 18:00) Wirtz almeno 3 (in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 18:00)

(in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 18:00) Ruben Vargas almeno 2 (in Scozia-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00)

(in Scozia-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00) McTominay almeno 2 (in Scozia-Svizzera, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 6.52 GOLDBET ; 6.45 SNAI; 6.52 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Germania vincente e almeno un gol per squadra in Germania-Ungheria, Euro 2024, ore 21:00