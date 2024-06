Euro 2024, pronostici seconda giornata fase a gironi

Euro 2024, tutti i pronostici e la comparazione quote delle partite valevoli per la seconda giornata della fase a gironi.

La prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 si è conclusa non senza sorprese, su tutte la sconfitta del Belgio contro la Slovacchia. Ha iniziato male i suoi Europei anche la Croazia, costretta ora a fare bottino pieno contro l’Albania per evitare l’eliminazione.

Missione alla portata per Modric e compagni, che poi aspetteranno il risultato di Spagna-Italia, sfida che promette almeno un gol per squadra.

Olanda-Francia promette spettacolo anche senza Mbappé

L’altra sfida più attesa di questa seconda giornata è Olanda-Francia: anche senza l’infortunato Mbappé il numero di gol complessivi dovrebbe essere superiore a due. Atteso un risultato positivo dalla Svizzera contro la deludente Scozia, mentre la Germania dopo la roboante vittoria all’esordio può ripetersi con l’Ungheria.

Partita della verità per la Serbia contro la Slovenia: Vlahovic e compagni dovrebbero quanto meno evitare la sconfitta in una partita da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Serbia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Slovenia-Serbia, 20 giugno ore 15:00

Vincenti

Croazia (in Croazia-Albania, 19 giugno ore 15:00)

(in Croazia-Albania, 19 giugno ore 15:00) Svizzera o pareggio (in Scozia-Svizzera, 17 giugno ore 15:00)

(in Scozia-Svizzera, 17 giugno ore 15:00) Inghilterra o pareggio (in Danimarca-Inghilterra, 20 giugno ore 18:00)

(in Danimarca-Inghilterra, 20 giugno ore 18:00) Austria o pareggio (in Polonia-Austria, 21 giugno ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Germania-Ungheria , 19 giugno ore 18:00)

, 19 giugno ore 18:00) Olanda-Francia, 21 giugno ore 21:00)

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Italia , 20 giugno ore 21:00

, 20 giugno ore 21:00 Georgia-Repubblica Ceca, 22 giugno ore 15:00

Il “clamoroso”

• Pareggio in Spagna-Italia, 20 giugno ore 21:00