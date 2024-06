Addio Inter e nuova maglia in Serie A: colpo Sanchez in attacco

Addio Inter: Sanchez lascia i nerazzurri dopo lo scudetto e ha una doppia opportunità in Serie A. L’attaccante cileno pronto a mettere nero su bianco

Da quando ha detto quelle parole, alla fine della gara di Supercoppa decisa da un suo gol allo scadere, “i campioni sono così”, Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, è conosciuto anche e soprattutto per questo.

Sì, negli ultimi anni, vuoi anche per l’età che avanza in maniera inesorabile, in campo si è visto un poco di meno, ma nella sua carriera ha vestito delle maglie importantissime: dal Barcellona all’Arsenal, ad esempio, e lo ha fatto sempre da protagonista. L’Inter lo lascerà partire, l’addio è scontato per un giocatore che comunque ha ancora voglia di sentirsi protagonista in tutto e per tutto. E secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe anche rimanere in Serie A. Il cileno infatti ha due offerte sul piatto informa radiomercato, e quindi sta a lui prendere una decisione.

Addio Sanchez, doppia pista in Serie A

Intanto si parla di un interesse del Monza: Galliani ha messo nel mirino Sanchez, convinto che in Brianza possa dare ancora molto. una valutazione da parte del giocatore verrà fatta senza dubbio, anche perché questa destinazione gli permetterebbe di rimanere a Milano anche il prossimo anno vista la vicinanza tra le due città. E sappiamo come la stabilità possa fare la differenza nelle prestazioni di un giocatore.

Ma poi si vocifera di un’altra possibile destinazione, sicuramente più allettante visto che darebbe la possibilità a Sanchez di rimanere nel calcio che conta con la Champions League. Ci starebbe pensando anche il Bologna, che con Motta ha conquistato una storica qualificazione, e che con Italiano arrivato dalla Fiorentina spera di rimanere nelle zone alte della classifica. Anche qui la cosa è da prendere in seria considerazione, perché parliamo di un’ipotesi sicuramente allettante per gli ultimi anni di carriera di un attaccante che in alcuni frangenti ha decisamente incantato. Perché lo sappiamo, “i campioni sono così…”