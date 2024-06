Germania-Ungheria, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Germania-Ungheria è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Germania è stata senza dubbio quella che ha convinto di più nella prima giornata della fase a gironi tra le principali favorite alla vittoria di Euro 2024. Nella partita inaugurale di Monaco di Baviera la Mannschaft di Julian Nagelsmann ha fatto un sol boccone della malcapitata Scozia, annichilita 5-1: per i tedeschi una notte di grande festa, in cui hanno brillato proprio i giocatori più attesi, dalle stelline Wirtz e Musiala – entrambi classe 2003 – ai due centravanti Havertz e Fullkrug (il primo al momento titolare ed il secondo “solo” riserva).

Un successo largo e convincente che ha scacciato in un battibaleno gli scetticismi della vigilia, anche se quella di venerdì scorso non può essere considerato un test probante, vista la pochezza degli avversari, che non hanno neppure tirato in porta (l’unico gol della Scozia è arrivato su autorete). Germania che adesso cercherà di chiudere i giochi qualificazione alla fase ad eliminazione diretta cercando anche di blindare il primo posto. A Stoccarda l’attende l’Ungheria, sconfitta nettamente dalla Svizzera (3-1) all’esordio. I magiari, guidati dal commissario tecnico italiano Marco Rossi, non hanno particolarmente entusiasmato nella prima uscita ed ora si vedono costretti a fare l’impresa contro i padroni di casa per muovere quantomeno la classifica e non arrivare all’ultima giornata con l’acqua alla gola. Ciò che preoccupa di più Rossi in vista del match con la Germania è la tenuta difensiva: sabato gli elvetici hanno fatto gol con troppa facilità e la reazione prodotta nel secondo tempo non basta per poter vedere il bicchiere mezzo pieno.

Le ultime notizie sulle formazioni

Squadra che (stra)vince non si cambia. Nagelsmann contro l’Ungheria confermerà l’undici che ha strapazzato la Scozia: in attacco Havertz è di nuovo favorito su Fullkrug e l’attaccante dell’Arsenal, con la Germania impiegato come falso nueve, sarà supportato da Musiala, Gundogan e Wirtz. Ha funzionato anche la mediana formata da Kroos, impeccabile contro gli scozzesi nelle scelte di passaggio, e Andrich.

Lecito invece aspettarsi qualche cambio nell’Ungheria, in particolar modo in difesa. Fiola e Dardai dovrebbero prendere il posto di Lang e Szalai, mentre sulla corsia destra agirà Bolla. Confermati invece Sallai e Szoboszlai sulla trequarti, pronti ad innescare Varga, autore dell’unico gol contro la Svizzera.

Come vedere Germania-Ungheria in diretta tv e streaming

La sfida tra Germania e Ungheria è in programma mercoledì alle 18:00 alla MHP Arena di Stoccarda. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Germania-Ungheria su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Negli ultimi tre precedenti, tra Euro 2020 e Nations League, la Germania non è mai riuscita a battere i magiari: il bilancio è di due pareggi e addirittura una sconfitta casalinga per i tedeschi. L’Ungheria vista all’opera contro la Svizzera, tuttavia, è apparsa la lontana parente di quella che tre anni fa mise in difficoltà i tedeschi all’Europeo con un’organizzazione tattica certosina: ipotizziamo un’altra vittoria netta da parte della squadra di Nagelsmann ed il numero delle reti complessive potrebbe essere nuovamente superiore a due. Non sarebbe una sorpresa se la Germania segnasse dai 2 ai 4 gol.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotata a 1.47 su Goldbet e Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Casa” invece è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Germania-Ungheria

GERMANIA (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Rudiger, Tah, Mittelstadt; Andrich, Kroos; Musiala, Gundogan, Wirtz; Havertz.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Fiola, Orban, Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

In Germania-Ungheria le reti complessive saranno almeno tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 3-1