Germania-Ungheria: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Germania-Ungheria, i padroni di casa potrebbero già ipotecare la qualificazione agli ottavi in caso di vittoria: tutti i pronostici sulla sfida di Stoccarda.

La vittoria schiacciante ottenuta ai danni della Scozia nella gara inaugurale di Euro 2024 ha fatto ricredere chi alla vigilia del torneo nutriva qualche dubbio – legittimo – sulla Germania di Julian Nagelsmann. Ed invece, trascinata dalle prodezze dei suoi gioielli (su tutti gli ’03 Musiala e Wirtz), la Mannschaft tra le big del torneo è stata in assoluto la più convincente, complice un avversario che non si è mai fatto vivo dalle parti di Neuer.

Il 5-1 agli scozzesi equivale ad una dichiarazione d’intenti nei confronti delle altre candidate alla vittoria finale ma per poter continuare a sognare in grande servirà ripetersi nel match contro l’Ungheria, valido per la seconda giornata della fase a gironi. Con un altro successo la Germania riuscirebbe a ipotecare il primo posto nel gruppo A – molto dipenderà anche dal risultato della Svizzera nell’appuntamento serale con la Scozia – centrando così il suo primo obiettivo. Una sconfitta invece rischia di essere deleteria per l’Ungheria, battuta 3-1 dagli elvetici all’esordio e già costretta a rincorrere. I magiari, che in gare ufficiali non perdevano da settembre 2022, sono apparsi molto fragili soprattutto in fase di non possesso: errori e distrazioni che contro la Germania non potranno permettersi se vogliono evitare un’imbarcata.

Germania-Ungheria, Musiala e Wirtz brilleranno ancora

La scelta di Nagelsmann di preferire un centravanti “atipico” come Havertz ad uno più classico come Fullkrug sembra aver pagato (anche se l’attaccante del Borussia Dortmund ha avuto modo di finire nel tabellino dei marcatori anche da subentrato).

Il giocatore dell’Arsenal, capace di svariare su tutto il fronte offensivo senza dare punti di riferimento, è un “jolly” che potrebbe funzionare nuovamente contro una retrroguardia fin troppo statica come quella ungherese: un suo gol – che sarebbe il secondo di fila nel torneo – è assai probabile. Per quanto riguarda i tiri in porta, anche stavolta andiamo sul sicuro puntando una fiches su Musiala e Wirtz, le due stelle della Germania che hanno brillato nella notte di Monaco di Baviera. Occhio anche Mittelstadt, che contro la Scozia ha tirato tre volte verso la porta avversaria pur senza centrarla. Nell’Ungheria, invece, i più pericolosi potrebbero essere Szoboszlai – troppo in ombra contro la Svizzera – e Sallai. Per gli assist scegliamo ancora il terzino a tutta fascia Mittelstadt, mentre chi potrebbe finire sul taccuino dell’arbitro è il mediano ungherese Schafer, chiamato a “disturbare” le manovre dell’irreprensibile Kroos.

