Croazia-Albania, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Croazia-Albania è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca mercoledì alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Inizia la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si parte subito con un delicato scontro da dentro o fuori tra due selezioni che all’esordio non hanno collezionato neppure un punto, Croazia e Albania. Siamo nel gruppo B, il raggruppamento cosiddetto di ferro in cui è presente anche l’Italia. Sia la Spagna che gli azzurri hanno debuttato con una vittoria, lasciando a quota zero in classifica gli uomini di Zlatko Dalic e quelli di Sylvinho, adesso costretti a vincere per non dover iniziare a preparare le valigie.

Tra le due sconfitte quella più pesante ed al tempo stesso sorprendente è stata senza dubbio quella rimediata dalla Croazia, travolta 3-0 dalla Roja a Berlino. Modric e compagni non solo hanno deluso dal punto di vista offensivo – su 16 tiri totali non ne hanno concretizzato neanche uno – ma nel primo tempo sono stati infilati per tre volte dalla formazione di De La Fuente, mettendo in mostra delle preoccupanti fragilità difensive. Una Spagna decisamente più “verticale” del previsto ha approfittato di ogni mimima disattenzione della retroguardia croata, archiviando il match già dopo i primi 45 minuti. All’Albania invece non è bastato segnare il gol più veloce della storia degli Europei, sfruttando dopo appena 23 secondi un grave errore di Dimarco.

La rete di Bajrami avrebbe potuto mettere psicologicamente in difficoltà gli azzurri, i quali, al contrario, hanno ripreso subito fiato, schiacciando gli albanesi nella loro area di rigore e ribaltando (2-1) la partita nel giro di una manciata di minuti, prima con Bastoni e poi con Barella. Nella ripresa l’Albania ha provato timidamente ad alzare il baricentro ma senza combinare granché, ad eccezione della grossa occasione avuta dall’ex Inter Manaj nei minuti finali, sventata da Donnarumma.

Le ultime notizie sulle formazioni

Dalic cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla partita con la Spagna. In difesa potrebbe rivedersi Sosa, con Gvardiol spostato nuovamente al centro, accanto a Sutalo. A farne le spese sarà Pongracic: il difensore del Lecce non ha entusiasmato e tornerà verosimilmente in panchina. A centrocampo rischia il posto l’ex interista Brozovic. Il c.t. pensa ad una mediana composta da Modric e Kovacic, mentre sulla trequarti dovrebbero agire l’atalantino Pasalic, Majer e Kramaric alle spalle dell’unica punta Petkovic.

Novità anche nella formazione iniziale dell’Albania. Dietro chiedono spazio Ismajli e Balliu, momentaneamente in vantaggio su Ajeti e Hysaj. Davanti Hoxha potrebbe prendere il posto di Seferi ma non dorme sonni tranquilli neppure il centravanti Broja, inconsistente contro l’Italia.

Come vedere Croazia-Albania in diretta tv e streaming

La sfida tra Croazia e Albania è in programma mercoledì alle 15:00 al Volksparkstadion di Amburgo. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non spalle al muro ma quasi. E un’ulteriore sconfitta potrebbe essere deleteria. La Croazia contro la Roja ha deluso principalmente nella propria metà campo ma di occasioni per bucare la porta dell’estremo difensore spagnolo Simon ne ha avute eccome, peccando però di scarso cinismo (si avverte l’assenza di un centravanti di peso). Contro l’Albania Modric e compagni dovrebbero riuscire a sbloccarsi, trovando i primi gol in questa competizione. E sarà importante segnarne quanti più possibili perché dopo il netto 3-0 con la Spagna bisogna fare di tutto per “migliorare” la differenza reti. La selezione di Sylvinho non ci ha particolarmente entusiasmato contro l’Italia e stavolta potrebbe anche restare a secco di gol.

Le probabili formazioni di Croazia-Albania

CROAZIA (4-2-3-1): Livaković; Stanišić, Šutalo, Gvardiol, Sosa; Modrić, Kovačić; Pašalić, Majer, Kramarić; Petković.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Balliu, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Ramadani, Asllani, Bajrami; Hoxha, Broja, Asani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0