Tana per Camila Giorgi: liberi tutti, a Dallas per ricominciare

Camila Giorgi, il suo piano è stato ufficialmente “sventato”: ha deciso di ricominciare dalla città di Dallas.

“Lo sport mi piace tanto, ma la moda di più“. Questo rivelò Camila Giorgi nel febbraio 2021, qualche mese prima di vincere il titolo più importante della sua carriera, vale a dire il Canada Open. Una cosa di cui non ha mai fatto mistero, neanche quando la si usava contro di lei per contestare il suo scarso impegno in campo.

E sapevamo bene, in fin dei conti, che si sarebbe dedicata a shooting e passerelle, una volta appesa la racchetta al chiodo. Lo faceva già quando era ancora in attività, figurarsi adesso che non è più costretta a volare da un continente all’altro per inseguire i mille impegni del Tour. Eravamo altrettanto consapevoli del fatto che non si sarebbe mai guardata indietro, nel momento in cui avesse annunciato (si fa per dire, non essendo stata lei a comunicarlo ai tifosi) la sua volontà di ritirarsi dal tennis.

Così è stato, come ampiamente prevedibile. Fatta eccezione per il post attraverso il quale ha ringraziato la Wta per la targa ricevuta in dono, il tennis è letteralmente scomparso dal suo profilo social. Non che prima riservasse ad esso molto spazio, ma adesso è ancor più palese di prima quali siano i suoi reali interessi.

Camila Giorgi non si volta indietro

L’ex tennista marchigiana si è trasferita negli Stati Uniti (o, comunque, è lì che trascorre la maggior parte del suo tempo) e si sta dedicando, finalmente, al suo grande amore.

Negli ultimi post l’abbiamo vista, credibilissima e più che convincente, nei panni della modella, impegnata in vari shooting. Adesso si trova, più precisamente, a Dallas, in Texas, dove sembra abbia ricominciato la sua seconda vita senza il tennis. E se la spassa un mondo, così pare, a posare di qua e di là, almeno quanto si divertono i suoi follower, adesso, a visualizzare i suoi scatti al peperoncino. Come quello, appunto, che ha pubblicato qualche ora fa, in cui indossa uno scollatissimo body effetto nude e posa facendo sfoggio della sua ammirevole atleticità.

Non sembra curarsi minimamente dei “guai” (tutti da confermare) di cui è stata data notizia in Italia, ossia le presunte pendenze con il Fisco e le accuse mosse a lei e a suo padre dall’ex padrone di casa. Questa nuova vita le piace così tanto che non è disposta a pensare ad altro che alle passerelle.