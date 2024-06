Ultim’ora, ritiro Nadal: annuncio da pelle d’oca poco fa

Ultim’ora, ritiro Nadal: l’annuncio è da pelle d’oca e lo fa direttamente Roger Federer. Ecco le anticipazioni sul documentario che coinvolge il tennista svizzero

“Roger Federer Twelwe final days” è il nome delle serie di quattro puntante che andranno in onda su Prime Video nelle quali forse il più forte tennista della storia, Roger Federer, ripercorre gli ultimi dodici giorni della sua carriera da professionista. Emozioni, immagini inedite, magari ci sarà anche qualche lacrime: insomma, non è da perdere.

Un’occasione per rivivere i migliori momenti, anche quelli un po’ nostalgici, di quei giorni. Nell’edizione 2022 della Laver Cup, Roger ha detto definitivamente stop al tennis giocato e tutti hanno bene impressa nella mente quell’immagine di lacrime amare di lui seduto vicino a Nadal. In campo non si sono mai risparmiati, fuori sono buoni amici e non lo nascondono. Bene, nel documentario, viene fuori anche una clamorosa rivelazione di Federer appunto sul collega spagnolo. Parole da pelle d’oca.

Ultim’ora ritiro Nadal, le parole di Federer

Il 20 volte campione Slam ha confessato di aver avuto paura, in un certo momento della sua carriera, che Nadal si potesse ritirare prima di lui: “Ero preoccupato che Nadal potesse smettere prima di me. C’erano segnali che Rafa non stava bene e che non sarebbe durato così a lungo. Non pensavo di poter giocare oltre i 37 o 38 anni, e lo stesso vale per lui, ma poi si ritrova un posto dove si comincia a stare meglio. Ma sì, ero preoccupato che Rafa potesse andarsene e, in effetti, pensavo che se ne sarebbe andato dopo aver battuto Medvedev, nella finale degli Australian Open del 2022″.

“Pensavo che forse l’avrebbe fatto lì o al Roland Garros. Sarei stato incredibilmente felice per lui, ma allo stesso tempo sarebbe stato uno shock per me”, ha detto Roger, che dimostra una naturale e innata sensibilità anche nei confronti dei colleghi. Ed è anche per questo, quasi sicuramente, che tutti lo amano in maniera indistinta. Una leggenda dentro e fuori dal campo.