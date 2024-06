Riecco Camila Giorgi: torna in scena e manda in tilt i tifosi

Camila Giorgi, questo sì che è stato un ritorno a sorpresa e in grande stile: tifosi in estasi, non se l’aspettavano.

Il giallo Camila Giorgi di giallo non ha più nulla, oramai, se non qualche lieve sfumatura. Dove si trovi e dove viva adesso sarà un segreto per i suoi follower, magari, ma non per la Women tennis association, che nei giorni scorsi le ha fatto recapitare un regalo che l’ex tennista azzurra deve aver gradito parecchio. Lo ha immortalato e postato sui social, a riprova del fatto che lo ha apprezzato e che è stata ben felice di ricevere la targa ricevuta in dono dal Tour.

Segno che la Wta sa dove la marchigiana si trovi in questo momento e che non è, come si diceva, sparita dai radar per via della questione relativa al Fisco. Tanto si è detto e scritto dopo la notizia del suo ritiro, che sappiamo non essere mai stato personalmente annunciato dalla campionessa del Masters 1000 di Montreal 2021. Camila è sparita nel silenzio generale, senza dare spiegazioni e senza fornire indicazioni circa il suo futuro.

Futuro che, ad ogni modo, sembra essere già iniziato. La 32enne di Macerata ha giocato il suo ultimo match ufficiale sabato 23 marzo, a Miami, contro l’irreprensibile Iga Swiatek. Dopodiché non è più scesa in campo: ha fatto le valigie e si è trasferita in qualche angolo del globo, a noi sconosciuto, per dare ufficialmente il via ad una nuova fase della sua vita.

Camila Giorgi da impazzire: ritorno in grande stile

La Giorgi continua ad allenarsi in palestra, essendo lei una patita del fitness, ma non sappiamo se di tanto in tanto giochi ancora o se, invece, intenda abbandonare per sempre la racchetta. Speriamo di no, tuttavia, perché sarebbe un peccato buttare al vento la passione che ha fatto di lei un personaggio pubblico.

Ha approfittato di questo secondo capitolo, però, per dedicarsi anima e corpo all’amore di sempre: la moda. Nelle ultime ore, infatti, la campionessa marchigiana è tornata in scena sui social e ha postato molti contenuti che sembrerebbero suggerire l’inizio di una nuova carriera. Nelle varie e fugaci clip apparse nelle sue Instagram Stories, la si vede posare nelle vesti più disparate.

Nell’ultimo video, estratto da uno shooting per strada, sfoggia invece un blazer bianco e nulla più: le gambe da tennista in bella mostra, la scollatura audace, sembra proprio una modella di fama internazionale, insomma. E chissà che non lo diventi, non avendo lei mai fatto mistero del suo amore sconfinato per il fashion system.