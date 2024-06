Gratta e vinci, fortuna sfacciata: 2 milioni e quel tagliando grattato a metà

Gratta e Vinci, la fortuna è sfacciata e bacia due bar vicini. Al primo vinti 2milioni di euro, al secondo in maniera clamorosa la vincita è comunque da ricordare

I Gratta e Vinci, si sa, sono quelli che regalano emozioni da cogliere al volo. La possibilità di una vincita istantanea, che potrebbe cambiare la propria vita e quella della propria famiglia, stimola moltissime persone a provarci, soprattutto in quei luoghi di passaggio, quando ti fermi per un caffè e ci alleghi al gusto della moka anche un grattino.

Quello che succede quasi quotidianamente – nella storia che ci viene raccontata da Il Messaggero – nel bar Le Querce i strada Tiberina Sud a Perugia, lungo la E45. Un fortunatissimo, in questo caso, ha centrato la vincita massima grattando un “New Bonus tutto per tutto” dal costo di soli dieci euro. Una somma moltiplicata per innumerevoli volte che alla fine ha permesso, appunto, di portare a casa la clamorosa vincita di due milioni di euro. Che sì, la vita te la cambiano proprio.

Gratta e Vinci, la storia è clamorosa

“Se ci ha chiamato qualcuno? In realtà no. Nessuno ci ha telefonato per avvisarci della straordinaria vincita” fanno sapere dal locale. E secondo noi nessuno si farà vivo, magari potrebbe mandare qualche regalo ma niente di più: sono molte le storie che vi abbiamo raccontato che non permettono di essere sereni nel momento in cui viene fuori il nome di chi è riuscito nel colpo grosso.

Una strada quella che è comunque particolarmente fortunata al momento. Perché dal bar che ha stappato la vincita clamorosa, un avventore ha raccontato quello che è successo poco più avanti qualche giorno fa: “Un tale di Deruta, non più di 10 giorni fa, ha trovato a terra vicino a un cestino un biglietto non grattato del tutto e ci ha vinto mille euro“. E qui torniamo al discorso che vi abbiamo fatto moltissime volte: è sempre giusto utilizzare l’applicazione per essere sicuri di non aver perso nulla per strada. Immaginate lo stupore di questa persona quando ha capito di aver vinto una bella cifra senza nemmeno comprare il biglietto. Incredibile, ma è tutto vero.