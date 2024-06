Max Verstappen, addio sconcertante: ora è davvero finita

Formula Uno, dentro una stagione che ha già visto il cambio di moltissimi piloti, ci sono anche delle situazione che riguardano ingegneri e progettisti. E Verstappen in questo non si trova a suo agio

Alcuni piloti della Formula Uno, che quest’anno è leggermente meno noiosa dello scorso, sanno già quale sarà il proprio futuro. Metti Hamilton, ad esempio, che ha iniziato il conto alla rovescia per sedersi sulla Rossa. Futuro che invece non conosce Carlos Sainz, che lascerà la scuderia di Maranello però ancora, almeno non c’è nessuna ufficialità, non ha trovato squadra.

Non avrà problemi lo spagnolo, così come non dovrebbe avere problemi un altro uomo del Circus che di professione non fa il pilota ma che rimane, assolutamente, un altro grande protagonista di questo spettacolare Mondo. Il progettista britannico Adrian Newey lascerà sicuramente la Red Bull come già annunciato. E tutto lascia presagire, anche se manca un annuncio ufficiale, che possa anche lui approdare a Maranello il prossimo anno. Una situazione, questa, che ha messo un poco di tensione dentro la scuderia di Max Verstappen, con il pilota tri campione del Mondo che potrebbe anche lasciare. Certo, non è semplice, però Max è sicuramente preoccupato per il suo futuro e per quello della sua macchina.

Formula Uno, la situazione Newey

In seguito a delle tensioni che sono scoppiate dentro la Red Bull – viene spiegato da formulapassion.it – Newey ha deciso di lasciare, consigliato anche in tutto questo da Eddie Jordan. Nel suo comunicato d’addio infatti veniva ringraziato l’imprenditore irlandese che ha rivelato un retroscena all’interno di un podcast.

Ha parlato a Formula for Success: “Sai come mi ha chiamato quando ha trovato questo? – ha chiesto al co-conduttore David Coulthard in tono scherzoso spiegando qual è stata la reazione di Horner, team principal della Red Bull – prima di tutto, la sua mascella era vicina al suolo, ed è una mascella piuttosto grande, ma mi ha chiamato: ‘Ah, Eddie, sei un fo**uto assassino silenzioso‘“.