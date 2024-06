Marotta affossa la Juve, una stella bianconera va all’Inter: l’indizio

Marotta affossa la Juventus: prende quota la possibilità di un passaggio in nerazzurro. Ecco la situazione che stravolge i piani di Giuntoli e cambia tutte le dinamiche

Beppe Marotta, e lo possiamo dire senza nessuna paura di essere smentiti, è quel dirigente che riesce quasi sempre e con largo anticipo a piazzare i colpi a parametro zero. Solamente in questa sessione di mercato che ancora deve ufficialmente partire, ne ha già fatti due: Taremi dal Porto e Zielinski dal Napoli. Tanta roba.

Ma l’opera del nuovo presidente dell’Inter che ha preso il posto di Zhang dopo il passaggio societario ad Oaktree non dovrebbe essere finita qui. La sensazione, vista anche la situazione finanziaria non certo florida dei nerazzurri, potrebbe portare ad altri innesti in questo modo. E se guardiamo in Serie A sono diversi i nomi che circolano. Uno su tutti in questo caso è quello di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus, che ancora non ha risposto alla proposta messa sul piatto da Giuntoli per il rinnovo contrattuale. Una situazione che è abbastanza calda e con Marotta che la guarda non troppo da lontano. E in tutto questo ci sono anche degli indizi che per forza di cose devono essere presi in considerazione.

Marotta su Rabiot, Juve affossata

E qui parliamo di un indizio in particolare, quello che gli analisti della GoldBet hanno messo sul proprio palinsesto. Sì, perché viene quotato un passaggio dal bianconero al nerazzurro di Rabiot. Lo stesso francese era stato accostato appunto all’Inter nei giorni precedenti al derby d’Italia poi vinto dai nerazzurri: una pista che per un poco si era appiattita e che invece, con questi numeri proposti dall’agenzia di scommesse, ritorna in maniera prepotente.

Ma a quanto si gioca un passaggio di Rabiot in nerazzurro? A poco ovviamente se andiamo a guardare a quello che c’è dietro le due società: un trasferimento choc in Serie A viene bancato a tre volte la posta. Una cifra tutto sommato bassa pensando alle qualità del giocatore in questione e a quello che Rabiot rappresenta per la Juventus e soprattutto pensando in quale squadra potrebbe andare.