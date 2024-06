Austria-Francia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Austria-Francia, l’avventura dei vicecampioni del mondo in carica parte da Dusseldorf: per Mbappé e compagni ci sono gli uomini di Rangnick.

L’avventura della Francia a Euro 2024 inizierà dalla Merkur-Spiel Arena di Dusseldorf, teatro dell’interessante sfida con l’Austria. Les Bleus, come del resto era già avvenuto alla vigilia delle ultime due grandi manifestazioni (Euro 2020 e Qatar 2022), partiranno con i favori del pronostico, anche se c’è addirittura che l’Inghilterra stavolta abbia qualcosa in più rispetto alla corazzata di Didier Deschamps.

L’allenatore di Bayonne è rimasto in sella – contratto allungato fino al 2026 – nonostante la sconfitta ai rigori nella finale del Mondiale qatariota con l’Argentina, che un anno e mezzo fa ha impedito alla Francia di laurearsi campione del mondo per la seconda volta di fila. Da allora non sono cambiate molte cose: parliamo delle solita rosa fortissima, con il commissario tecnico che può contare su un’incredibile abbondanza in tutti i reparti ma la sensazione è che sia ancora una volta una squadra troppo dipendente dalle giocate dei singoli. La Francia ha sì stravinto il proprio girone ma non ha mai dato l’impressione di aver fatto passi in avanti per quanto riguarda la coralità del gioco. E le insidie restano dietro l’angolo. Il girone, peraltro, non è semplicissimo. Oltre all’Olanda ci sono anche due selezioni da prendere con le pinze come Polonia e Austria. Il Das Team sembra proprio quella più pericolosa, dal momento che il c.t. Ralf Rangnick sta facendo un ottimo lavoro. E basta dare un’occhiata i risultati per rendersene conto: dopo la disastrosa Nations League del 2022, l’Austria ha perso solo una partite e nel girone di qualificazione ha dato filo da torcere al più quotato Belgio.

Austria-Francia, Mbappé pronto a togliere le castagne dal fuoco

Ormai è chiaro. C’è una Francia con Mbappé e un’altra senza Mbappé. Quando le cose si mettono male è lui che, con le sue immense qualità, riesce a togliere le castagne dal fuoco a Deschamps. Dopo aver detto addio al PSG – da luglio diventerà un giocatore del Real Madrid, coronando il suo sogno – ora è pronto a trascinare la sua nazionale verso un titolo continentale che manca da 24 anni.

Insomma, che finisca nel tabellino dei marcatori nel match d’esordio contro l’Austria è assai probabile. Davanti l’interista Thuram dovrebbe aggiudicarsi il “derby” con l’ormai ex milanista Giroud e da lui ci aspettiamo almeno due tiri in porta. L’altra “luce” di questa Francia, seppur spesso intermittente, è Dembélé: se resta concentrato il talentuoso esterno del PSG può rivelarsi una vera e propria spina nel fianco per la difesa austriaca. Non mancheranno neppure le occasioni per la squadra di Rangnick. I Bleus dovranno fare attenzione ai tiri da fuori di Grillitsch ma anche a Sabitzer, reduce da una grande stagione con il Borussia Dortmund. Nella Francia i due giocatori a rischio giallo sono gli “italiani” Rabiot e Theo Hernandez, mentre per l’Austria scegliamo Posch e Laimer, che dalle loro parti dovranno fare i conti con un certo Mbappé.

Comparazione quote

Theo Hernandez ammonito Plus è quotato a 3.45 su Goldbet e Lottomatica e a 3.50 su Snai. Thuram almeno due tiri in porta Plus invece è quotato a 3.30 su Goldbet e Lottomatica e a 3.15 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.