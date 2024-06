I pronostici di lunedì 17 giugno: Euro 2024

I pronostici di lunedì 17 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024: Romania-Ucraina, Belgio-Slovacchia e Austria-Francia.

Romania-Ucraina, Belgio-Slovacchia e Austria-Francia sono le tre partite di Euro 2024 in programma questo lunedì. L’Ucraina ricca di talento tra centrocampo e attacco parte favorita contro una Romania sempre ostica da affrontare ma priva di un vero e proprio bomber in attacco che invece Rebrov ha trovato in Dovbyk, capocannoniere dell’ultima edizione di Liga.

Nelle altre due partite partono con i favori dei pronostici Belgio e Francia rispettivamente contro Slovacchia e Austria: la nazionale di Deschamps farà bene però a non sottovalutare gli austriaci che dopo la disastrosa Nations League del 2022, hanno perso solo una partite e nel girone di qualificazione hanno dato filo da torcere al più quotato Belgio.

I pronostici sui tiri

Nell’Ucraina riflettori puntati su Sudakov, corteggiato dalle big europee, che potrebbe effettuare almeno due tiri verso la porta della Romania. Stesso pronostico in Belgio-Slovacchia per Doku, uno dei migliori nel finale di stagione del Manchester City. In Austria-Francia occhio all’abilità nel tiro dalla distanza di Sabitzer e all’imprevedibile Ousmane Dembelé, dotato di un mancino niente male.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Belgio segna tra 2 e 4 gol in Belgio-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Ucraina o pareggio (in Romania-Ucraina, Euro 2024, ore 15:00)

(in Romania-Ucraina, Euro 2024, ore 15:00) Belgio (in Belgio-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Belgio-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00) Francia (in Austria-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostici tiri totali plus

Sudakov almeno 2 (in Romania-Ucraina, Euro 2024, ore 15:00)

(in Romania-Ucraina, Euro 2024, ore 15:00) Doku almeno 2 (in Belgio-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Belgio-Slovacchia, Euro 2024, ore 18:00) Sabitzer almeno 2 (in Austria-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

(in Austria-Francia, Euro 2024, ore 21:00) Ousmane Dembele almeno 3 (in Austria-Francia, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 6.81 GOLDBET ; 7.27 SNAI; 6.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Francia vincente e almeno un gol per squadra in Austria-Francia, Euro 2024, ore 21:00