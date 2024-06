Cristiano Ronaldo, più bastone che carota: così Sinner l’ha silurato

Cristiano Ronaldo, che brutta botta: Sinner lo ha completamente ignorato, questo proprio non ce l’aspettavamo.

Quella giornata i suoi concittadini l’aspettavano da mesi. Sin da quando, a gennaio, aveva alzato al cielo il suo primo trofeo Slam. Sapevano bene, però, che il Tour non dà tregua ai tennisti e che i festeggiamenti non sarebbero potuti essere contestuali alla vittoria del loro beniamino. Hanno aspettato e hanno aspettato ancora fino a che, finalmente, Jannik Sinner non ha potuto fare ritorno tra i suoi amati monti.

Ecco perché la grande festa organizzata in suo onore lo scorso martedì è stata così speciale. Ecco perché tutti, adulti e bambini, l’attendevano con l’entusiasmo che si riserva solo alle grandi occasioni. E difficilmente, né i grandi e né tanto meno i piccini, dimenticheranno le emozioni di un giorno che resterà scolpito a fuoco nella loro memoria. Soprattutto in quella dei piccoli allievi del centro sportivo, presso il quale l’azzurro si è recato dopo aver firmato il libro d’oro nella piazza del comune.

Jannik ha sempre avuto un debole per i bimbi e lo ha confermato anche in quest’occasione. Ha chiacchierato con loro per ore, fino a che gli è stato possibile. Ne ha anche approfittato per raccontare ai presenti alcuni aneddoti per certi versi inaspettati, mettendosi a nudo e rivelando alcuni dettagli della sua personalità di cui non avremmo mai scoperto l’esistenza, se non avesse discusso con i piccoli talenti dell’Alta Pusteria.

Cristiano Ronaldo giù dalla torre: Sinner preferisce Messi

Ha rivelato di preferire gli AC/DC al gruppo sudtirolese dei Kastelruther Spatzen, tanto per cominciare, il che, a quelle altitudini, è già di per sé una confessione parecchio coraggiosa.

Poi ha dichiarato di preferire la coca cola all’acqua, altra cosa sorprendente, se consideriamo che la sua carriera gli impone uno stile di vita sano e molto rigido. Infine, ha spifferato loro un segreto che ha lasciato molti bimbi a bocca aperta. Nell’atavica sfida tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, Sinner non si schiera con il portoghese: ha ammesso di preferire il calciatore argentino. E chissà cosa ne penserà, CR7, nel caso in cui dovesse per caso imbattersi in questa dichiarazione che non gioca certo in suo favore.

Sul fronte della Formula 1, infine, tifa Ferrari: il suo beniamino è Charles Leclerc, mentre il suo cuore continua a battere per Valentino Rossi anche adesso che non è più attivo nella Moto GP.