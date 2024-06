Belgio-Slovacchia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Belgio-Slovacchia, i Diavoli Rossi cercheranno di partire con il piede giusto contro la selezione allenata dall’italiano Calzona.

Ce la farà Domenico Tedesco, allenatore nato in Calabria ma cresciuto (non solo calcisticamente) in Germania, a fare meglio del suo predecessore Roberto Martinez? Già, perché il Belgio, nonostante la tanto decantata “generazione d’oro”, nell’ultimo decennio è rimasto sempre a mani vuote. E il rischio è che, prima dell’inevitabile ricambio generazionale, i vari Lukaku e De Bruyne salutino la loro nazionale senza aver mai sollevato un trofeo oppure vinto una manifestazione importante.

Tedesco in Germania punta su un gruppo composto sia da veterani che giovani promettenti, alcuni dei quali hanno già messo in mostra le loro qualità ad alti livelli (uno su tutti Doku, quest’anno riserva di lusso nel Manchester City di Pep Guardiola). Nel girone di qualificazione ha dovuto tenere a bada un’insidiosa Austria ma alla fine il Belgio è arrivato primo senza problemi: con Tedesco in panchina i Diavoli Rossi sono ancora imbattuti e l’ultima sconfitta risale al Mondiale qatariota. De Bruyne e compagni non sembrano avere rivali neppure nel gruppo E di Euro 2024, dove Slovacchia, Ucraina e Romania, almeno in teoria, non dovrebbero infastidirli. I primi avversari del Belgio saranno gli slovacchi, allenati da un altro tecnico italiano, Francesco Calzona. L’ex vice di Maurizio Sarri e Luciano Spalletti al Napoli – che negli ultimi mesi ha “traghettato” il club azzurro pur non riuscendo ad invertire l’inerzia di una stagione disastrosa – ha realizzato una grande impresa, riportando la selezione slovacca alla fase finale di un Europeo (terza qualificazione di fila) grazie a un calcio ambizioso e coraggioso.

Belgio-Slovacchia, con Lukaku si va sul sicuro

Nelle qualificazioni il grande protagonista assoluto per quanto riguarda il Belgio è stato Lukaku, autore di 14 14 reti in 8 partite giocate. L’attaccante della Roma, sebbene non sia riuscito ad incidere più di tanto nella Capitale, se in giornata può essere devastante. E spendere un gettone su di lui non è mai una cattiva idea.

Contro una Slovacchia che non penserà solo a difendersi – con Calzona in panchina gioca un calcio molto più propositivo – sono diversi i giocatori dei Diavoli Rossi che verosimilmente avranno delle occasioni importanti. Di Certo capitan De Bruyne non può restare fuori da questa “lista”, ma neppure Trossard e Doku, i quali molto probabilmente tireranno almeno due volte verso la porta avversaria. A chi dare fiducia, invece, tra gli slovacchi? Un gettone lo si può spendere su Suslov, che ha fatto molto bene nella seconda parfte di stagione con la maglia del Verona in Serie A. L’ex Groningen non dovrebbe partire titolare ma potrebbe rivelarsi pericoloso a gara in corso. Per quanto riguarda i calci piazzati, l’ex interista Skriniar, grande colpitore di testa, è da prendere in considerazione. A centrocampo Duda e Kucka avranno tanto lavoro da fare e rischiano il giallo, per lo stesso motivo nel Belgio potrebbe essere ammonito Onana.

