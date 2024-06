Austria-Francia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Austria-Francia è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La Francia si presenta all’Europeo tedesco con il solito parco giocatori impressionante, che nessuna selezione al mondo può permettersi. La rosa è, in sostanza, la stessa di quella del Mondiale qatariota, ad eccezione di qualcuno che nel frattempo ha detto addio alla nazionale (Lloris e Varane, ad esempio) non solamente per mere questioni anagrafiche. Non è cambiato neppure lo status di indiscussa favorita per la vittoria finale, “peso” che quest’anno i vicecampioni del mondo in carica condividono con un’altra corazzata, l’Inghilterra.

Dopo aver sfiorato il secondo trionfo mondiale di fila in Qatar un anno e mezzo fa – fatali i calci di rigori nella finale di Doha contro l’Argentina di Leo Messi – gli uomini di Didier Deschamps mettono nel mirino quel successo continentale che manca dall’edizione del 2000. La sensazione è che il più grande avversario della Francia possa essere la Francia stessa: nell’ultimo Europeo Mbappé e compagni uscirono clamorosamente agli ottavi di finale (sempre ai rigori) dopo essersi fatti rimontare dalla Svizzera. Nel girone di qualificazione i transalpini non hanno corso rischi, totalizzando 7 vittorie, un pareggio, bottino condito da 29 gol totali in 8 partite. Non manca, tuttavia, un certo scetticismo intorno alla selezione sulla carta più forte del torneo: nell’ultimo anno, ad esempio, sono arrivate due sconfitte in amichevole con la Germania ed una settimana fa ha fatto discutere lo scialbo 0-0 nel test di Bordeaux contro il modesto Canada.

L’ottimo lavoro di Rangnick

Il gruppo D, ad ogni modo, dà l’impressione di essere uno dei più equilibrati e tosti insieme a quello dell’Italia, motivo per cui la Francia, favoritissima per il primo posto, dovrà prestare attenzione all’ostica Austria nella gara d’esordio.

La rappresentativa guidata da Ralf Rangnick, che poche settimane fa ha avuto il coraggio di dire no al Bayern Monaco affermando di volersi impegnare solamente con la nazionale austriaca, potrebbe diventare una rivelazione di questo Europeo, soprattutto se riuscirà a superare il girone (ci sono anche Olanda e Polonia). Il Das Team, giunto agli ottavi nell’ultima edizione – fu eliminato dall’Italia – ha fatto passi da gigante con l’ex tecnico di Lipsia e Manchester United al timone e nelle qualificazioni ha stupito tutti per la sua aggressività unita ad una grande atleticità.

L’Austria, insomma, gioca a memoria: da settembre 2022 ha incassato appena una sconfitta, arrendendosi 3-2 al Belgio, arrivato davanti nel girone proprio grazie a quel successo nello scontro diretto. Quattro vittorie e un pareggio invece nelle amichevoli: spiccano, tra queste, il 2-0 alla Germania e il 6-1 alla Turchia di Montella.

Le ultime notizie sulle formazioni

Rangnick non ha potuto portare con sé tre elementi che avrebbero fatto parecchio comodo. Stiamo parlando di Alaba, Kalajdzic e Schlager, tutti e tre vittime di infortuni. Tra i convocati c’è l’interista Arnautovic ma il terminale offensivo della nazionale austriaca sarà Gregoritsch, che al momento dà più garanzie. Dietro di lui il terzetto formato da Wimmer, Sabitzer e Baumgartner. In difesa hanno recuperato sia Posch che Trauner.

Sospiro di sollievo per Deschamps: nulla di grave per Mbappé dopo la botta al ginocchio rimediata durante il penultimo allenamento prima di partire per la Germania. La nuova stella del Real Madrid ci sarà e giocherà a sinistra nel tridente offensivo, composto anche da Dembélé e Thuram, in vantaggio su Giroud. Coman sta meglio e andrà in panchina, a centrocampo toccherà a Kanté – tornato in nazionale dopo 2 anni – fare le veci di Tchouaméni. Accanto all’ex Chelsea, oggi in Arabia, agiranno due “intoccabili”, Griezmann e Rabiot.

Come vedere Austria-Francia in diretta tv e streaming

Austria-Francia è in programma lunedì alle 21:00 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Austria-Francia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Un match che potrebbe celare non poche insidie per la Francia, visto l’ottimo stato di salute di un’Austria che nonostante l’ampio divario dal punto di vista tecncia sul piano atletico sembra stare addirittura meglio rispetto ai Bleus. Certo, molto dipenderà dalla capacità della corazzata di Deschamps di aggirare il forsennato pressing austriaco: grazie alla qualità dei suoi giocatori offensivi dovrebbe riuscirci ma immaginiamo un successo meno netto del previsto. E non è da escludere che l’Austria trovi la via del gol almeno in un’occasione: dietro, infatti, la Francia non è solidissima.

Le probabili formazioni di Austria-Francia

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Trauner, Mwene; Laimer, Seiwald; Wimmer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Konaté, Upamecano, Theo Hernández; Griezmann, Kanté, Rabiot; Dembélé, Thuram, Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2