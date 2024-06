Belgio-Slovacchia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Belgio-Slovacchia è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La famigerata “generazione d’oro” del Belgio che avrebbe dovuto spaccare il mondo alla fine non è riuscita a portare a casa neppure un trofeo tra Mondiali, Europei e Nations League, pur restando sempre ai vertici del discusso ranking Fifa. La tanto criticata gestione Martinez si è conclusa nell’autunno 2022, dopo la deludente campagna ai Mondiali qatarioti, con i Diavoli Rossi finiti fuori già dopo la fase a gironi.

Ora spetta al giovane allenatore di origini italiane – ma cresciuto in Germania – Domenico Tedesco raccogliere il testimone dello spagnolo, favorendo quel ricambio generazionale annunciato da tempo. L’ex tecnico di Schalke 04 e Lipsia per adesso ha scelto fare un mix perfetto tra veterani e giovani, convocando gran parte della vecchia guardia (ci sono De Bruyne, Lukaku, Witsel, Carrasco, Meunier) ma anche quei giocatori che saranno la spina dorsale del Belgio del futuro (De Cuyper, Theate, Onana, Bakayoko, Openda). Favoriti indiscussi per il primo posto in un girone francamente abbordabile – oltre a loro ci sono Slovacchia, Romania e Ucraina – De Bruyne e compagni sono arrivati in Germania con il morale alto. Hanno vinto senza problemi il proprio girone di qualificazione ma soprattutto sono ancora imbattuti da quando in panchina c’è Tedesco. La serie positiva è proseguita anche nelle ultime amichevoli, vinte nettamente con Montenegro e Lussemburgo.

La “rivoluzione” di Calzona

L’avventura dei Diavoli Rossi inizia da Francoforte, dove affronteranno la Slovacchia di Francesco Calzona, che si è qualificata all’Europeo grazie al secondo posto nel girone dietro al Portogallo, chiudendo davanti a Lussemburgo, Islanda e Bosnia.

Gran parte del merito è proprio dell’allenatore italiano, che negli ultimi mesi ha “traghettato” il Napoli dopo le fallimentari esperienze di Garcia e Mazzarri. L’impronta dell’ex vice di Sarri e Spalletti è abbastanza evidente. La Slovacchia gioca un calcio propositivo e ricerca sempre il possesso, sfruttando la qualità di quei pochi elementi di spicco, uno su tutti il “napoletano” Lobotka. Tutto troppo facile nei due test prima di partire per la Germania: due netti 4-0 a San Marino e Galles.

Le ultime notizie sulle formazioni

Tedesco dovrebbe optare per il 3-4-3, tra i pochi schemi che permettono di far coesistere lì davanti Trossard, Lukaku, De Bruyne e Doku, quest’ultimo schierato esterno di centrocampo a sinistra. In difesa daranno verosimilmente forfait Vertonghen e Theate, alle prese con problemi muscolari, e il trio difensivo davanti al portiere Casteels – ha fatto rumore la mancata convocazione di Courtois, a quanto pare ai ferri corti con il c.t. – sarà composto da Faes, Witsel e De Cuyper.

Nessun dubbio per Calzona, che contro il Belgio adotterà il rodato 4-3-3 con Lobotka in regia, circondato dal 37enne Kucka e da Duda, quest’ultimo reduce da una buona stagione al Verona. In difesa uno dei capisaldi è l’ex interista Skriniar, l’attacco invece sarà retto da Bozenik, centravanti che gioca in Portogallo col Boavista.

Come vedere Belgio-Slovacchia in diretta tv e streaming

La sfida tra Belgio e Slovacchia è in programma lunedì alle 18:00 al Deutsche Bank Park di Francoforte. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 HD del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Belgio-Slovacchia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Primo scontro ufficiale tra Belgio e Slovacchia, che finora si erano affrontate solo in amichevole. Gli uomini di Calzona, pur incassando 2 sconfitte su 2, nelle qualificazioni sono stati in grado di mettere in difficoltà il Portogallo (0-1 e 3-2) e ci sono buone possibilità che ci riescano anche contro il Belgio in una gara che si preannuncia movimentata, da almeno una rete per parte. La vittoria dei Diavoli Rossi, tuttavia, non sembra essere in discussione.

Comparazione quote

La combo “1+Over 2.5” è quotata a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.20 su Snai. Il segno “Gol” invece è quotato a 1.85 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Belgio-Slovacchia

BELGIO (3-4-3): Casteels; Faes, Witsel, De Cuyper; Castagne, Mangala, Onana, Doku; Trossard, Lukaku, De Bruyne.

SLOVACCHIA (4-3-3): Dúbravka; Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko; Kucka, Lobotka, Duda; Schranz, Boženík, Haraslín.

La Slovacchia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1