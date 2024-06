Dopo l’annuncio arriva l’indizio di mercato: Milan gelato per Theo Hernandez

Calciomercato Milan, dopo l’annuncio di Theo Hernandez dal ritiro della Francia che ha messo i brividi ai tifosi rossoneri, arriva anche un indizio che potrebbe avvicinare l’addio del terzino. La situazione

“Il futuro lo vedremo dopo, adesso non ci penso”. Poche parole, dette direttamente dal ritiro della Francia, che hanno fatto rumore. Theo Hernandez, in questo modo, ha messo pressione ai tifosi del Milan.

L’esterno sinistro, che ha ancora un lungo contratto che lo lega alla società milanese, ha parlato in questo modo di quella che sarà la sua carriera nei prossimi anni. Parole che, sarebbe anche normale, sicuramente non sono state accolte nel migliore dei modi nelle segrete stanze di Milanello. C’è da dire che in nessun club del mondo, davanti ad un’offerta economica importante visti i tempi che corrono, nessun giocatore è incedibile. Quindi qualora dovesse arrivare una di queste per l’esterno francese, il Milan la terrebbe in considerazione. Giusto, normale. Però che qualcosa potrebbe succedere davvero nel corso di questa estate arriva anche dalla decisione del club di riscattare il terzino sinistro che era stato preso, appunto, come sostituto di Theo.

Calciomercato Milan, riscattato Jimenez

Così come è stato riportato da Relevo in Spagna, il Milan sarebbe pronto a versare nelle casse del Real Madrid cinque milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Alex Jimenez, il classe 2005, che ha già piazzato diverse presenze in prima squadra, e che quindi dovrebbe continuare a giocare in Italia e questa volta agli ordini di Paulo Fonseca.

Una situazione che si potrebbe leggere in due modi: la prima, ovviamente, come una semplice scelta di mercato per chiudere in maniera definitiva quella zona del campo e quindi stare sereni per il resto della stagione; la seconda come un indizio, a conferma delle parole di Theo, che si potrebbe quindi avvicinare all’addio. Vedremo quale sarà la risposta, di certo nei prossimi mesi la situazione del francese è assolutamente da tenere sotto osservazione.