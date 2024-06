Romania-Ucraina: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Romania-Ucraina, ad eccezione del Belgio nel gruppo E non sembrano esserci gerarchie predefinite: tutti i pronostici sulla sfida di Monaco di Baviera.

Nel gruppo E c’è una squadra molto forte, il Belgio, e tre di livello medio che possono dire la loro nella corsa al secondo posto dietro ai favoritissimi Diavoli Rossi. In realtà l’Ucraina di Serhiy Rebrov sembra avere qualcosa in più rispetto a Romania e Slovacchia. Che restano, comunque, delle realtà interessanti, da non sottovalutare. Nella prima giornata della fase a gironi a Monaco di Baviera la Tricolorii guidata dal figlio d’arte Edward Iordanescu avrà subito la possibilità di provare a ribaltare i pronostici.

Un po’ a sorpresa la Romania è riuscita a qualificarsi alla fase finale di un campionato europeo dopo otto anni di assenza. La speranza è provare a fare meglio rispetto ad Euro 2016, quando gli uomini guidati dall’allora commissario tecnico Anghel Iordanescu – il padre dell’attuale c.t. – arrivarono ultimi dopo aver conquistato un solo punto. La Tricolorii ha stupito tutti nelle qualificazioni, facendo addirittura meglio della più quotata Svizzera. Ma nelle ultime amichevoli ha un po’ deluso, rimediando 3 pareggi e una sconfitta contro avversari non trascendentali come Irlanda del Nord, Bulgaria e (persino) Liechtenstein. L’Ucraina invece ha staccato un pass per la rassegna continentale dopo aver vinto gli spareggi – era arrivata terza in un girone tostissimo con Italia e Inghiterra – e spera di replicare quanto fatto nell’ultimo Europeo, chiudendo tra le prime otto.

Romania-Ucraina, Dovbyk vuole stupire anche con la nazionale

L’arma in più dell’Ucraina non può che essere il capocannoniere dell’ultima Liga, Dovbyk. Il 26enne attaccante del Girona ha realizzato la bellezza di 24 gol nel massimo campionato spagnolo, trascinando il piccolo club catalano ad uno storico terzo posto.

Con la maglia della nazionale, nelle qualificazioni ad Euro 2024, è stato meno prolifico (solo 2 gol). Resta lui, però, il principale pericolo per la difesa rumena, che farà molta fatica a contenerlo. Il c.t. ucraino Rebrov in attacco può contare su altri tre ottimi giocatori come Mudryk, Tsygankov e Sudakov. Il primo può fare danni seri partendo da sinistra (almeno tre tiri totali per l’esterno del Chelsea) ma si renderà pericoloso anche il secondo, che proprio come Dovbyk gioca nel Girona (8 gol per lui in campionato). Per quanto riguarda il terzo, pur giocando qualche metro più indietro, non sono rari i suoi tiri da fuori area (6 gol con lo Shakhtar Donetsk). Anche la Romania utilizza spesso le fasce per creare scompiglio nella difesa avversaria: occhio ai due esterni del Parma, Man e Mihaila. L’ex Genoa Dragusin, invece, potrebbe rappresentare un problema per l’Ucraina sui calci piazzati. In 2 rischiano un cartellino giallo: si tratta del rumeno Ratiu e dell’ucraino Konoplia.

