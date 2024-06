Gratta e vinci, con un solo numero la fortuna raddoppia

Gratta e vinci, a volte basta un solo simbolo o numero per diventare ricchi. E la fortuna può addirittura raddoppiare.

Una cittadina dell’Ohio ha fatto da cornice, nelle scorse ore, ad una vincita fantascientifica. Una di quelle storie alle quali lì per lì saremmo tentati di non credere, tanto sembrano poco veritiere. Eppure, è andata proprio così, come vi racconteremo a breve, per quanto strano e straordinario possa effettivamente sembrare.

Iniziamo col dire che la protagonista di questa storia è una donna di Sandusky, particolarmente appassionata di Gratta e vinci. Nelle scorse ore si è recata al FriendShip Kitchen di Hayes Avenue per acquistarne uno speciale, in edizione limitata, lanciato dalla Lotteria dell’Ohio per celebrare i 50 anni dalla sua fondazione.

Era sul punto di gettarlo, perché certa che non fosse vincente, quando, all’improvviso, l’istinto le ha suggerito di scansionarne il codice a barre con l’apposita app. La dicitura comparsa sullo schermo le suggeriva di rivolgersi ad un impiegato allo sportello, perché il tagliando le dava diritto, contrariamente a quello che aveva pensato lei, ad un premio.

Gratta e vinci, li manda papà: incredibile rivelazione

E non era un premio qualunque, per la verità. Nel biglietto che stava per fare una brutta fine c’erano, udite udite, 15 milioni di dollari, spalmati sotto forma di rendita annuale: 600mila dollari per 25 anni.

La notizia è sensazionale già di per sé, ma c’è un altro dettaglio che la rende ancor più incredibile. Jeanne, questo il nome della donna di Sandusky, era già stata baciata dalla fortuna nell’anno ancora in corso. Nello scorso mese di febbraio, era stata una delle 150 persone cui era spettato il primo premio nell’ambito del concorso speciale Fun Turns 50 Second Chance, che la Lotteria dell’Ohio aveva lanciato sempre in occasione del suo 50esimo anniversario.

La donna aveva vinto 3mila 500 dollari e parteciperà ad una festa speciale alla Rock & Roll Hall of Fame. A stupire più di tutto è quello che ha dichiarato in quell’occasione: Jeanne è convinta, infatti, che nella vincita ci sia lo zampino del suo defunto padre. “Il numero su cui è avvenuta la vincita era quello di mio padre, l’anno in cui è nato, il 28. Questo significa molto per me. È via da un bel po’, ma immagino che sia stato lassù a ridere per ultimo”. E chissà che, non contento di averle donato solo 3,5mila dollari, non ci sia il suo zampino anche nel fatto che la fortuna di Jeanne sia raddoppiata…