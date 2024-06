Glielo ha detto Federer, colpo di scena Sinner

Al torneo di Halle Jannik Sinner scende in campo per la prima volta come numero uno del mondo. E in un’intervista ha rivelato un clamoroso retroscena. Ecco i consigli di Roger Federer

Il primo torneo da numero uno al Mondo Jannik Sinner lo gioca ad Halle, sull’erba, in preparazione ovviamente di Wimbledon. Dove senza Djokovic e Nadal, e con Alcaraz che sarà dall’altra parte del tabellone, ci sono delle buone possibilità che il nostro tennista possa arrivare in finale.

Anche perché i problemi fisici ormai sono stati messi alle spalle, e Jannik non vuole mollare un centimetro e vuole anche arrivare in fondo alle Olimpiadi in programma a Parigi. Insomma, impegni fitti e voglia di vincere per l’azzurro, che ha riabbracciato nei giorni scorsi il suo paese natale prendendosi un clamoroso e anche giusto bagno di folla. Sensazioni bellissime. Sinner in questo momento è sulla bocca di tutti, anche dall’ATP ovviamente che vuole pubblicizzare questo ragazzo. E in un’intervista, Sinner, ha rivelato qualcosa si incredibile.

Federer e i consigli a Sinner

Sinner ha avuto la possibilità di allenarsi con il tennista svizzero, ha ricordato con emozione quel momento. “Ricordo che Luthi mi fermò sulle scale dell’albergo e mi chiese se potevo riscaldarmi con Federer per il suo match. Ho risposto: ‘Certo, sì‘ È stata una sensazione molto bella, una sensazione speciale. Non ho avuto la possibilità di giocare contro Roger in un incontro ufficiale, e questo mi mancherà sempre, ma ricordo le sessioni di allenamento con lui”.

“Non ho avuto molte sessioni di allenamento con lui, quindi le ricordo tutte, più o meno. Mi ha dato dei consigli mentali. Mi disse: ‘Cerca di divertirti e continua a lavorare sodo’. Questo è tutto ciò che mi ha detto, ed è stato davvero bello condividere la pista con lui”. Una bella rivelazione, detta anche con un certa emozione da parte di Sinner, visto che in quel momento Federer era davvero il re indiscusso del mondo. Adesso però è il suo tempo, Federer è leggenda ed è soprattutto passato.