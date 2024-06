Portogallo-Repubblica Ceca: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Portogallo-Repubblica Ceca, la prima giornata della fase a gironi si conclude con la sfida che vede protagonista la selezione di CR7.

Poche squadre, in quest’Europeo, possono vantare lo stesso livello di qualità di questo Portogallo, disseminata un po’ in tutti i reparti. Non stupisce, dunque, che la selezione guidata dall’allenatore spagnolo Roberto Martinez venga considerata tra le possibili favorite per la vittoria del titolo subito dopo Francia e Inghilterra.

In Germania, tra l’altro, i lusitani ci arrivano con una dose di entusiasmo non indifferente. Cristiano Ronaldo, finito addirittura in panchina nell’ultima fase della gestione Santos, con l’ex commissario tecnico del Belgio è diventato di nuovo centrale e vuole regalarsi un’ultima (?) passerella in un torneo così competitivo, dimostrando di essere ancora uno dei migliori. Ovviamente il Portogallo non è solo lui. Martinez può contare su giocatori del calibro di Ruben Dias, Cancelo, Bruno Fernandes, Joao Felix, Bernardo Silva e Leao, grandi protagonisti in un girone di qualificazione dominato in lungo e in largo. Gli avversari non erano certo superpotenze – la più forte era la Slovacchia – ma il Portogallo ha comunque chiuso a punteggio pieno, segnando 36 gol. Sarà importante iniziare con il piede giusto anche all’Europeo, mettendo sin da subito le cose in chiaro. L’esordio è con la Repubblica Ceca, nazionale che ha cambiato pelle rispetto all’ultimo Europeo, quando a sorprese si spinse fino ai quarti di finale. Il commissario tecnico Hasek si affida a veterani come Schick, Soucek, Barak e Coufal ma anche ai “blocchi” delle due squadre di Praga, Sparta e Slavia.

Portogallo-Repubblica Ceca, Ronaldo vuole lasciare subito il segno

Riguardo ai possibili marcatori del Portogallo c’è l’imbarazzo della scelta ma noi preferiamo andare sul sicuro. Ronaldo è apparso in splendida forma nell’ultima amichevole con l’Irlanda, mettendo a segno una doppietta. Il cinque volte pallone d’oro riuscirà molto probabilmente a gonfiare la rete anche contro la Repubblica Ceca.

Pur ricoprendo il ruolo di mezzala con la propria nazionale, Bruno Fernandes dovrebbe far registrare almeno 3 tiri totali: il capitano del Manchester United è molto pericoloso anche sui calci piazzati. Un altro che non lesinerà sortite nell’area avversaria è Vitinha, reduce da un’ottima stagione al PSG, e lo stesso discorso vale per Cancelo, un vero problema sulla corsia destra per la Repubblica Ceca: l’ex Juventus e Inter, oggi in Spagna al Barcellona, arriverà a concludere almeno in un’occasione. Tra i cechi il punto di riferimento è sempre Schick, pronto a fare male in contropiede, ma anche Soucek, con la sua esperienza, dirà la sua. In tre, infine, rischiano il giallo: oltre al fallosissimo Pepe, occhio a Holes e soprattutto a Krejci, espulso tre volte nell’ultima stagione.

