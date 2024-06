Turchia-Georgia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Turchia-Georgia, il percorso della selezione di Vincenzo Montella inizia da Dortmund: debutto contro la matricola del torneo.

Nella qualificazione della Turchia a Euro 2024 c’è senz’alcun dubbio lo zampino di Vincenzo Montella, che nel settembre 2023, in seguito alla sconfitta con la Croazia che rischiava di compromettere il cammino di Calhanoglu e compagni verso la Germania, prese il posto dell’esonerato Kuntz. L’ex tecnico di Fiorentina e Milan è riuscito a cambiare da subito l’inerzia delle cose, inanellando un’importante serie di vittorie che hanno permesso alla Turchia di prendersi il primo posto nel girone, a scapito dei favoritissimi croati. Tuttavia, sembra che dopo i festeggiamenti per la qualificazione la selezione della mezzaluna crescente si sia un po’ arenata.

Nelle amichevoli giocate da marzo in poi non ha ottenuto neppure un successo, rimediando tra l’altro anche un brutto 6-1 nel match di Vienna con l’Austria. Montella si augura che quelli siano stati solamente degli incidenti di percorso: non battere la Georgia, la selezione meno competitiva del raggruppamento, nella prima giornata della fase a gironi sarebbe un bel problema, dal momento che poi dovrebbe giocarsi il tutto per tutto con il Portogallo, nettamente favorito per il primo posto, e soprattutto con la Repubblica Ceca, diretta concorrente per il secondo. Ai georgiani invece non resta che provare a sovvertire i pronostici, che li vedono quasi spacciati. Per loro, in realtà, è già una vittoria essere in Germania, visto che prima d’ora non avevano mai preso parte ad una rassegna internazionale. Parliamo di una selezione dal livello qualititativo complessivo basso ma che al contempo ha grande entusiasmo ed è molto organizzata tatticamente. La stella è ovviamente il giocatore del Napoli Kvaratskhelia, che avrà tutte le luci dei riflettori puntate addosso.

Turchia-Georgia, brillerà la stella di Yildiz?

Montella, in barba alla sua giovane età, ha fatto di tutto per convincerlo a scegliere la Turchia, il paese dei suoi genitori (lui è nato in Germania). E punta tantissimo su di lui, nonostante sia un 2005. Lo juventino Yildiz, messosi in mostra quest’anno in Serie A con la Signora, ha tutte le carte in regola per essere determinante in questa partita. La sua qualità potrebbe fare la differenza: un gol del gioiellino bianconero non è utopia.

Dall’altro lato, invece, la scelta non è difficile: la difesa turca soffrirà i dribbling di Kvaratskhelia, che potrebbe presentarsi spesso davanti a Gokun, impegnandolo almeno in due occasioni. Nella Turchia avrà anche compiti più difensivi, ma l’interista Calhanoglu troverà certamente il modo di rendersi pericoloso, soprattutto con i calci piazzati. Ed occhio anche all’altro gioiellino di Montella, Arda Guler, tra i giovani più interessanti del Real Madrid. E nella Georgia? Dopo “Kvara” il nulla? No, tra i giocatori che potrebbero seriamente impensierire la retroguardia turca – e per questo motivo attenzione ad una possibile ammonizione del suo dirimpettaio Muldur – c’è pure l’esterno del Watford Chakvetadze. Sul taccuino dell’arbitro, infine, potrebbe finirci anche un altro ex Sassuolo, Ayhan, preferito a Demiral. Senza dimenticare lo stesso Kvaratskhelia, che quest’anno a Napoli ha rimediato ben 8 cartellini gialli. Tra i georgiani rischiano lui e Kiteishvili.

