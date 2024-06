Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, formazioni, pronostici

Portogallo-Repubblica Ceca è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca martedì alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Tocca all’ambizioso Portogallo di Cristiano Ronaldo far calare il sipario sulla prima giornata della fase a gruppi di Euro ’24. I lusitani, forse ancora di più rispetto agli ultimi grandi appuntamenti internazionali, possono contare su una rosa che sprigiona talento in tutti i reparti e che probabilmente non è mai stata così completa.

L’esperienza accumulata dal 2016 ad oggi, cioè da quando per la prima volta nella loro storia si sono laureati campioni d’Europa aggiudicandosi l’Europeo francese, potrebbe essere un fattore non indifferente in un torneo così breve.

Ed è per questo che secondo i principali bookmaker la selezione guidata da Roberto Martinez rientra a pieno titolo tra le favorite per la vittoria finale, pur avendo qualcosa in meno di Inghilterra e Francia oppure dei padroni di casa della Germania. L’uomo-copertina è sempre il leggendario CR7, che a quasi 40 anni non ne vuole sapere di appendere le scarpette al chiodo e continua a mettere nel mirino nuovi record. Nell’ultima amichevole contro l’Irlanda (3-0) ha realizzato una doppietta, confermandosi come il trascinatore indiscusso di questa rappresentativa. Positivo, nel complesso, anche l’impatto di Martinez, criticatissimo dopo l’esperienza non esaltante come selezionatore del Belgio.

Il suo Portogallo è approdato in Germania stravincendo un girone non particolarmente impegnativo ma chiudendo a punteggio pieno e realizzando la bellezza di 36 gol complessivi.

Nel gruppo F i lusitani non hanno, sulla carta, rivali all’altezza. Nella sfida di Lipsia tenteranno sin da subito di indirizzare la qualificazione contro la Repubblica Ceca, le nazionale più insidiosa del raggruppamento insieme alla Turchia. Gli uomini di Ivan Hasek – tecnico più pragmatico rispetto al predecessore Silhavy – tre anni fa sorpresero tutti arrivando a giocare i quarti di finale, trascinati dai gol di Patrick Schick (5 gol proprio come Ronaldo), ma poi non sono riusciti a qualificarsi al Mondiale qatariota. Dopo il secondo posto nelle qualificazioni dietro all’Albania, i cechi hanno vinto tutte e quattro le amichevoli giocate nel 2024, successi ottenuti tuttavia contro squadre poco competitive (Armenia, Macedonia del Nord, Malta), eccetto la Norvegia.

Le ultime notizie sulle formazioni

Martinez ha tutti a disposizione per il debutto con la Repubblica Ceca. In difesa, oltre a Ruben Dias, si affiderà al veterano Pepe (al suo ultimo Europeo) ed agli esterni Cancelo e Nuno Mendes. Centrocampo a tre formato da Palhinha, Vitinha e Bruno Fernandes, in attacco invece ai lato dell’insostituibile Ronaldo – tornato al centro del progetto dopo l’arrivo di Martinez – agiranno Bernardo Silva e Leao.

Nel 3-5-2 disegnato dal commissario tecnico ceco Hasek non ci sarà capitan Sadilek, che si è fatto male pochi giorni fa e non potrà prendere parte all’Europeo. In attacco spetterà a Hlozek, centravanti del Bayer Leverkusen, giocare in coppia con Schick: solo panchina invece per Kuchta. A centrocampo spazio per il viola Barak e sarà fondamentale anche l’esperienza di Coufal e Soucek, che militano entrambi nel West Ham.

Come vedere Portogallo-Repubblica Ceca in diretta tv e streaming

Portogallo-Repubblica Ceca è in programma martedì alle 21:00 alla Red Bull Arena di Lipsia. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Portogallo-Repubblica Ceca su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Quarto testa a testa tra Portogallo e Repubblica Ceca in una fase finale degli Europei. I cechi ebbero la meglio nel 1996, mentre nei due precedenti più recenti (2008 e 2012) si imposero i lusitani. Non sembrano esserci abbastanza elementi per ipotizzare una sorpresa: la squadra di Martinez nelle qualificazioni è stata impeccabile e vuole partire con il piede giusto. Nei test giocati nel nuovo anno, tuttavia, è apparsa meno solida, subendo qualche gol di troppo: non è da escludere che la Repubblica Ceca ne segni almeno uno.

Comparazione quote

La vittoria del Portogallo è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai. Il segno “Over 2.5” invece è quotato a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Le probabili formazioni di Portogallo-Repubblica Ceca

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Leão.

REPUBBLICA (3-5-2): Staněk; Holeš, Hranáč, Krejčí; Coufal, Souček, Cerv, Barák, D. Jurásek; Hlozek, Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1