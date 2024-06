Juve, scambio super: Giuntoli prende un top assoluto in attacco

Calciomercato Juventus, Cristiano Giuntoli prende un top assoluto per l’attacco con lo scambio. Si alza il livello degli innesti bianconeri per la prossima stagione

Cristiano Giuntoli ha deciso di alzare il livello. Il direttore dell’area tecnica della Juventus, dopo aver consegnato la panchina a Motta, sta cercando di valutare quelle che sono le opportunità sul mercato. Si parla di Koopmeiners, anche se un po’ di meno di quanto succedeva qualche tempo fa, e si parla anche di Calafiori: certo, in questo caso è da segnalare l’inserimento del Milan.

Detto del difensore e anche del centrocampista, l’attenzione è anche rivolta ad un attaccante che possa andare a completare il reparto avanzato. La prima scelta, a quanto pare, rimane Zirkzee, ma sono delle cifre importanti che è difficile pensare di poter investire soprattutto perché ormai Douglas Luiz è in arrivo. E già una parte del budget è sfumata. Ecco perché c’è anche una situazione da valutare in casa bianconera, vale a dire la possibilità di andare a prendere un attaccante, che conosce il campionato italiano, magari con uno scambio.

Calciomercato Juventus, Morata con lo scambio

E dalla Spagna, precisamente fichajes.net, svelano come i bianconeri siano interessati, nuovamente, e dopo la doppia esperienza a Torino, ad Alvaro Morata, attaccante dell’Atletico Madrid che è in uscita. Lo spagnolo ha fatto capire senza girarci intorno di non essere proprio contento di quello che sta succedendo dentro i Colchoneros, e potrebbe anche decidere di partire la prossima estate. E in Italia, sappiamo benissimo, ha molti estimatori.

Accostato nuovamente alla Roma, così com’era successo la scorsa estate, Alvaro Morata però rimane saldamente nei radar della Juventus che potrebbero mettere sul piatto di nuovo il cartellino di Moise Kean: l’attaccante era volato in Spagna già lo scorso mese di gennaio, ma poi non aveva superato le visite mediche ed era rientrato a Torino. L’infortunio di allora non gli permetteva di essere disponibili in tempi brevi e quindi l’operazione fallì miseramente. Adesso le cose sono cambiate e quindi Giuntoli ci potrebbe provare nuovamente. Vedremo.