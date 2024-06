Turchia-Georgia, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Turchia-Georgia è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca martedì alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 si conclude con le due partite che riguardano il gruppo F. Si parte con la sfida tra la Turchia di Vincenzo Montella e la “matricola” Georgia, pronta a fare il suo debutto assoluto in una fase finale di una manifestazione internazionale.

Per i caucasici è, ovviamente, già una grande vittoria essere arrivati in Germania. Il commissario tecnico Willy Sagnol non ha fatto altro che portare avanti e raccogliere i frutti di un lavoro iniziato anni fa. E che ha permesso al movimento calcistico georgiano di fare enormi passi in avanti, sfornando giocatori del calibro di Kvicha Kvaratskhelia, indubbiamente l’elemento più forte e rappresentativo di questa selezione.

Un intero paese lo scorso marzo ha toccato il cielo con un dito nella finale playoff con la Grecia, battuta dopo i calci di rigore. La Georgia in realtà aveva già sfiorato la qualificazione ad un campionato europeo quattro anni prima, quando si arrese – sempre nella finale degli spareggi – alla Macedonia del Nord. L’entusiasmo e la voglia di stupire saranno i principali ingredienti di questa rappresentativa nella spedizione tedesca. E la speranza è quella di recitare il ruolo di outsider in un gruppo in cui l’unica certezza, ad oggi, sembra essere il primo posto del Portogallo. “Kvara” e compagni hanno giocato una sola amichevole prima del debutto, piegando 3-1 il Montenegro. Non ha brillato invece la Turchia nelle amichevoli pre-Europeo. Tre sconfitte su quattro per la nazionale guidata da Montella, il cui unico pareggio è arrivato a Bologna contro l’Italia. Per centrale l’obiettivo fase ad eliminazione diretta Calhanoglu e compagno dovranno ritrovare lo spirito – ma soprattutto il gioco – dello scorso anno, grazie al quale hanno vinto, con merito, il girone di qualificazione davanti alla Croazia (5 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta).

Le ultime notizie sulle formazioni

Montella non ha potuto portare in Germania tre potenziali titolari come Soyuncu, Under e Unal. Pesa dunque l’assenza di un pilastro difensivo come il centrale del Fenerbahçe ma manca anche una prima punta “vera”: davanti giocherà Yilmaz del Galatasaray, un centravanti adattato. Contro la Georgia partirà titolare il gioiellino della Juventus Yildiz, circondato dall’altra grande speranza del calcio turco, Guler, e da Akturkoglu. A far coppia in mediana con Calhanoglu toccherà ad Ozcan. In difesa c’è l’ex Sassuolo Ayhan, panchina per Demiral.

Sagnol sceglierà un più cauto 3-5-2, con Kvaratskhelia che avrà sostanzialmente compiti da seconda punta di fianco all’attaccante del Metz, Mikautadze. Bellottaggio a centrocampo, dove si contendono una maglia Kvekveskiri e Kiteishvili, con il primo leggermente favorito sul secondo.

Come vedere Turchia-Georgia in diretta tv e streaming

La sfida tra Turchia e Georgia è in programma martedì alle 18:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Georgia, se escludiamo il “napoletano” Kvaratskhelia ed al portiere titolare del Valencia, Mamardashvili, non ha grandi individualità ma rimane una selezione che fa dell’organizzazione tattica e della compattezza i suoi tratti distintivi. Sarebbe un errore, dunque, sottovalutarla. La Turchia si è un po’ smarrita in quest’anno solare ma ha indubbiamente più armi a disposizione dei georgiani e in questo match dovrebbe riuscire a mettersi in tasca i primi tre punti. La selezione di Montella, peraltro, giocherà “in casa”, vista la massiccia presenza di turchi di prima e di seconda generazione in Germania. Attesi almeno due gol complessivi al Signal Iduna Park.

Le probabili formazioni di Turchia-Georgia

TURCHIA (4-2-3-1): Günok; Ayhan, Demiral, Bardakcı, Kadıoğlu; Özcan, Çalhanoğlu; Güler, Yıldız, Aktürkoğlu; Yılmaz.

GEORGIA (3-5-2): Mamardashvili; Kverkvelia, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kvekveskiri, Kochorashvili, Shengelia, Chakvetadze; Kvaratskhelia, Mikautadze.

La Georgia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1