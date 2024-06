I pronostici di martedì 18 giugno: Euro 2024

I pronostici di martedì 18 giugno, ci sono due partite di Euro 2024: Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca.

Si chiude questo martedì la prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 con le ultime due partite: Turchia-Georgia e Portogallo-Repubblica Ceca. La nazionale allenata da Vincenzo Montella ha disputato un ottimo girone di qualificazione ed è favorita sulla Georgia del campione del Napoli Kvaratskhelia in una partita da almeno due gol complessivi.

Nella sfida serale il Portogallo, tra le principali candidate alla vittoria finale, punta sull’eterno Cristiano Ronaldo che a 39 anni è arrivato all’appuntamento in gran forma e vuole continuare a battere record su record. Contro la Repubblica Ceca la vittoria è ampiamente alla portata.

I pronostici sui tiri

Ci sono quattro protagonisti attuali e passati della nostra Serie A nei pronostici odierni sui tiri: in Turchia-Georgia c’è la sfida nella sfida tra il bianconero Kenan Yildiz e il napoletano Kvaratskhelia, mentre in Portogallo-Repubblica Ceca tra i principali indiziati al tiro durante la partita ci sono Bruno Fernandes e Schick.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Turchia vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Turchia (in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00) Portogallo (in Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 21:00)

Pronostici tiri totali plus

Kvaratskhelia almeno 3 (in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00) Kenan Yildiz almeno 2 (in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Turchia-Georgia, Euro 2024, ore 18:00) Bruno Fernandes almeno 3 (in Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 21:00)

(in Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 21:00) Schick almeno 2 (in Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 5.81 GOLDBET ; 6.26 SNAI; 5.81 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• Portogallo vincente e almeno un gol per squadra in Portogallo-Repubblica Ceca, Euro 2024, ore 21:00