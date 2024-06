Berrettini, doppio furto clamoroso: oltre al danno la beffa

Berrettini ha subito un doppio furto decisamente clamoroso: il racconto inaspettato spiazza tifosi e avversari.

A deluderci non è stata tanto la sconfitta in sé, benché quelle brucino sempre, quanto piuttosto il fatto di averlo dato per scontato. Non ci avrebbe stupito vedere Matteo Berrettini in cima al podio di Stoccarda, avendoci lui abituati fin troppo bene: si è regalato e ci ha regalato sempre rientri di lusso, ragion per cui credevamo davvero che la sua vittoria fosse dietro l’angolo.

E ci abbiamo creduto ancor di più al termine del primo set, nel corso del quale aveva spadroneggiato senza se e senza ma. Alla lunga, però, la condizione fisica, senz’altro inficiata dai lunghi stop, non ha pagato. Jack Draper ha tenuto botta, si è portato in situazione di parità e ha poi preso il largo, negando al romano la possibilità di vincere per la terza volta il Boss Open che si gioca a giugno in Germania.

I tifosi non sono stati, ad ogni modo, i soli a confidare “troppo” in Berrettini. Anche gli organizzatori ci sono rimasti malissimo, come dimostra il fatto che si siano resi protagonisti di una gaffe alla quale stenterete a credere. Gaffe che lì per lì fa ridere, ma che rende perfettamente la misura di come Matteo sia stato “derubato” – si fa per dire, naturalmente – due volte.

Berrettini, ci credevano tutti: gaffe clamorosa

Il britannico gli ha portato via innanzitutto il titolo, che pareva ormai essere nelle mani del finalista di Wimbledon 2021. Ma gli ha soffiato anche il premio destinato al vincitore del Boss Open, che era stato palesemente personalizzato per Berrettini.

In palio c’era, oltre al prize money e al trofeo, anche una e-bike ibrida del valore di oltre 22mila euro. E fin qui non ci sarebbe niente di strano, se non fosse che gli organizzatori del torneo, come ammesso durante la premiazione, l’avevano già personalizzata con i colori della divisa, firmata Boss, che Matteo ha sfoggiato sui campi in erba di Stoccarda.

“Purtroppo questa bici è per il vincitore – ha confessato il CEO dell’azienda di moda tedesca, Daniel Grieder – L’ho coperta con i colori sbagliati, Matteo. In realtà era per te! Quindi, dobbiamo fare una seconda bici con i colori di Jack. Entrambi riceverete una bici con i vostri colori”, ha concluso, cercando di metterci una pezza. Draper, dal canto suo, l’ha presa con filosofia: “Hanno fiducia nel loro giocatore, sapete? È un tennista incredibile, così bravo sull’erba, una finale a Wimbledon, due volte vincitore del Queen’s, due volte vincitore qui, probabilmente era inevitabile che vincesse… La mia e-bike? La ordinerò completamente nera, come Batman!”.