Serbia-Inghilterra, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Serbia-Inghilterra è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Puntualmente, alla vigilia di una grande manifestazione, l’Inghilterra viene indicata tra le favorite per la vittoria finale. La “tradizione” continua anche a Euro 2024, ma c’è chi ritiene che la nazionale dei Tre Leoni stavolta abbia addirittura qualcosa in più anche rispetto alla Francia vicecampione del mondo. Le aspettative perciò saranno ancora più alte e questo potrebbe essere un problema per una selezione reduce da fragorosi fallimenti e che deve fare i conti con un lunghissimo digiuno di vittorie che risale ai lontani Mondiali del 1966.

È l’anno buono per il trito e ritritro “Football coming home”, come tre anni fa cantavano a squarciagola i tifosi inglesi? Di sicuro nessuno intonerà quel motivetto, visto che le cose, nell’ultimo Europeo, non sono andate benissimo. L’Inghilterra, nonostante la possibilità di giocare la finale della manifestazione continentale nel suo Wembley, si arrese all’Italia di Mancini dopo i calci di rigore, mancando per l’ennesima volta l’appuntamento con la storia. Rispetto ad Euro 2020, tuttavia, il selezionatore Gareth Southgate può contare su una rosa ancora più forte e qualitativa: in attacco oltre il solito Kane, Scarpa d’oro in carica, ci sono due fenomeni come Bellingham e Foden, rispettivamente i migliori giocatori delle ultime Liga e Premier League.

L’Inghilterra, è opportuno ricordarlo, ha dominato il proprio girone di qualificazione davanti all’Italia restando imbattuta. Meno bene invece nelle ultime amichevoli: l’inaspettata sconfitta rimediata una settimana fa contro l’Islanda è stata un piccolo campanello d’allarme. Nella prima giornata della fase a gironi Southgate e i suoi uomini affronteranno la Serbia tutta genio e sregolatezza di Dragan Stojkovic. Tornati a giocare una fase finale dell’Europeo dal 2000 – all’epoca si chiamava ancora Jugoslavia – i balcanici dovranno verosimilmente vedersela con la Danimarca e la Slovenia per il secondo posto. La qualità, come al solito, non manca ma Vlahovic e compagni rimangono imprevedibili e poco costanti. Nelle qualificazioni sono arrivati dietro all’Ungheria e nelle ultime 4 amichevoli hanno alternato vittorie (Cipro e Svezia) e sconfitte (Russia e Austria).

Le ultime notizie sulle formazioni

Stojkovic, a differenza di altri suoi colleghi, non ha problemi di infortuni. Il dubbio principale che attanaglia il selezionatore riguarda l’attacco: partire con il doppio centravanti (Vlahovic-Mitrovic) oppure schierare Milinkovic-Savic e Tadic sulla trequarti e scegliere uno tra l’attaccante della Juventus e quello dell’Al-Hilal? Formazione già fatta invece per quanto riguarda gli altri ruoli: Zivkovic e Kostic agiranno sulle fasce, mentre la difesa sarà composta da Milenkovic, Veljkovic e Pavlovic.

Nell’Inghilterra l’unico indisponibile è Shaw, fermato da un problema muscolare: il suo posto, a sinistra, verrà preso da Trippier. Ha recuperato invece Stones, che si posizionerà al centro della difesa di fianco a a Guéhi. In attacco Southgate si affiderà ai suoi giocatori più talentuosi: Saka, Bellingham e Foden alle spalle di Kane.

Come vedere Serbia-Inghilterra in diretta tv e streaming

La sfida tra Serbia e Inghilterra è in programma domenica alle 21:00 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’app, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Serbia-Inghilterra su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Primo confronto ufficiale tra Serbia e Inghilterra, pronte a sfidarsi in una gara che potrebbe già indirizzare la qualificazione per una delle due. Non abbiamo abbastanza elementi per poter andare contro gli uomini di Southgate, che dovrebbero dunque iniziare con il piede giusto approfittando di una Serbia talentuosa ma incostante e volubile. Difficile, tuttavia, che gli inglesi riescano a tenere anche la porta involata: ecco perché immaginiamo un match abbastanza movimentato, da almeno tre gol complessivi.

Comparazione quote

L’Over 2,5 è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. La vittoria dell’Inghilterra invece è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Serbia-Inghilterra

SERBIA (3-4-1-2): V. Milinković-Savić; Milenković, Veljković, Pavlović; Živković, S. Milinković-Savić, Lukić, Kostić; Tadić; Mitrović, Vlahović.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Walker, Stones, Guéhi, Trippier; Alexander-Arnold, Rice; Saka, Bellingham, Foden; Kane.

La Serbia riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-2