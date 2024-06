Slovenia-Danimarca, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Slovenia-Danimarca è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

Per uno scherzo del sorteggio, Slovenia e Danimarca si ritrovano l’una contro l’altra dopo essersi sfidate nel girone di qualificazione a Euro 2024. Ciò che colpisce maggiormente, guardando la classifica finale del raggruppamento, è che entrambe hanno chiuso a quota 22 punti. Ma, mentre per i danesi – semifinalisti nell’ultimo Europeo – vincere il girone era quasi un obbligo visto il livello degli avversari, lo stesso non si può dire degli sloveni, che non si qualificavano alla fase finale della massima rassegna continentale da 24 anni.

Sette vittorie, un pareggio e due sconfitte è stato il bilancio della selezione di Matjaz Kek, salita sull’aereo per la Germania a scapito della più quotata Finlandia, battuta 3-0 nello scontro decisivo dello scorso ottobre. In quella partita ha brillato la stella di Benjamin Sesko, autore di una doppietta (5 gol totali nelle qualificazioni): il giovane attaccante del Lipsia è indubbiamente il giocatore più talentuoso di una nazionale che apparentemente sembra spacciata in un girone in cui ci sono anche Inghilterra, Serbia e Danimarca.

La Danimarca sogna un’altra cavalcata

Oltre a lui Kek punta parecchio anche su Bijol e Lovric, che giocano in Italia con l’Udinese, sull’esperto portiere Oblak, una garanzia, ed infine sulle giocate dell’ex atalantino Ilicic, convocato a sorpresa dopo un’eccellente stagione in patria con il Maribor.

La Danimarca invece è cambiata poco rispetto a tre anni fa – in panchina siede ancora Kasper Hjulmand – con Eriksen sempre fulcro del gioco. Parliamo di una squadra molto fisica e mossa dall’ambizione di provare a dominare il possesso. Gli scandinavi, tuttavia, per avere qualche chance di arrivare in fondo avrebbero bisogno di maggiore qualità, quella che è mancata nell’ultimo Mondiale. La spedizione in Qatar si rivelò un autentico flop, con la Danimarca che arrivò ultima nel girone preceduta addirittura da Australia e Tunisia. Gli uomini di Hjulmand in Germania verosimilmente duelleranno con i serbi per il secondo posto dietro agli inglesi: in tal senso, i due successi nelle amichevoli con Svezia e Norvegia sono stati un’iniezione di fiducia.

Le ultime notizie sulle formazioni

Solidità è la parola d’ordine in casa Slovenia. Il commissario tecnico Kek non si discosterà da uno scolastico 4-4-2, in cui le due punte sono Sporar e Sesko. Tra i pali c’è il portiere dell’Atletico Madrid, Oblak, mentre la difesa sarà composta da Karničnik, Brekalo, Bijol e Janža. Il centrocampista dell’Udinese Lovric è tra i convocati ma viene da un infortunio e difficilmente partirà titolare.

Dall’altro lato, Hjulmand dovrebbe scegliere la difesa a tre, formata da Andersen, Christensen e Vestergaard. Sulle fasce largo a Kristensen e Bah, Eriksen in regia “protetto” da Hojbjerg e dall’ex leccese Hjulmand (soltanto omonimo del selezionatore). In attacco la Danimarca confida principalmente sulla “fame” di gol del centravanti del Manchester United Hojlund, reduce da una stagione in cui ha un po’ deluso le aspettative.

Come vedere Slovenia-Danimarca in diretta tv e streaming

Il pronostico

Un pareggio e una vittoria della Danimarca nelle qualificazioni (1-1 e 2-1). Non ci stupiremmo, dunque, se assistessimo anche stavolta ad una gara più equilibrata del previsto, con i danesi favoriti ma che difficilmente riusciranno a tenere la porta inviolata. La Slovenia, insomma, saprà farsi valere in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Slovenia-Danimarca

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Karničnik, Brekalo, Bijol, Janža; Horvat, Elšnik, Gnezda Čerin, Mlakar; Šporar, Šeško.

DANIMARCA (3-5-2): Schmeichel; Andersen, Christensen, Vestergaard; Kristiansen, Hjulmand, Eriksen, Højbjerg, Bah; Højlund, Wind.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2