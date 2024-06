Dalla Juve all’Inter, si svincola e firma

Dalla Juve all’Inter: si svincola e potrebbe firmare per i nerazzurri anche se al momento la trattativa non è abbastanza calda. Ecco la situazione che riguarda la società di Beppe Marotta

Il nuovo presidente dell’Inter, Beppe Marotta, che era già amministratore delegato dei nerazzurri, è un mago dei colpi a parametro zero. In questo modo, solamente in questa prima parte di calciomercato, ha già preso Taremi e Zielinski, e potrebbe non essere finita qui.

Con le finanze nerazzurre che sono quelle che sono, è normale pensare a degli innesti che possono essere funzionali al progetto senza svenarsi in trattative difficili. Ed è appunto per questo motivo che sarebbe spuntato un nome nuovo, che si svincola in Serie A e che in passato, soprattutto la scorsa estate, era stato accostato anche con una certa insistenza alla Juventus. Non parliamo per il momento di una vera e propria trattativa – secondo le informazioni riportate da calciomercato.it – ma di una proposta arrivata all’Inter da parte dell’entourage del calciatore.

Dalla Juve all’Inter, ecco Bonaventura

Non parteciperà all’Europeo Bonaventura, e la sua mancata convocazione è pesata nell’animo del calciatore che non ha fatto nulla per nasconderlo. Lascerà la Fiorentina il prossimo 30 giugno e come detto anche la Juve l’anno scorso ci aveva pensato. Un anno dopo siamo qui a parlare di una proposta all’Inter, anche se per il momento i nerazzurri non sarebbero così interessati al colpo in mezzo al campo. Sì, da qui in poi, ai prossimi due mesi e mezzo, sono moltissime le cose che potrebbero cambiare, e non è detto che non ci possa essere qualcosa di concreto.

Bonaventura ha dimostrato nel corso dell’annata appena andata in archivio di essere un calciatore importante, uno di quelli in grado di fare ancora la differenza. E magari, in una società come l’Inter che lascerà partire diversi elementi in mezzo al campo, uno su tutti Klassen, potrebbe tornare utile a gara in corso. Vedremo, ma è una pista assolutamente da seguire.