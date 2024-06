Polonia-Olanda: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Polonia-Olanda, è la partita degli “infortunati”: Koeman ha dovuto rinunciare a de Jong e Koopmeiners mentre Probierz è addirittura senza Lewandowski.

Di sicuro meno di “ferro” rispetto a quello in cui è stata sorteggiata l’Italia, ma comunque un girone tosto. Di certezze, nel gruppo D di Euro 2024, non ce ne sono tante: tra le poche c’è il probabile primo posto della Francia, favoritissima per la vittoria finale ed oggettivamente una spanna sopra anche rispetto all’Olanda, che contro i Bleus di Didier Deschamps ha incassato due sconfitte abbastanza nette nelle qualificazioni.

La selezione di Ronald Koeman, tornato ad allenare la sua nazionale dopo averla guidata per quattro anni dal 2014 al 2018 – in mezzo un’esperienza poco felice al Barcellona – deve decidere cosa fare “da grande”. Sì, perché in questo momento dà la sensazione di essere in una sorta di limbo: non al livello delle favorite per il titolo ma allo stesso tempo troppo forte per essere inserita nella fascia cosiddetta media. Le ultime amichevoli ci hanno detto che gli Oranje sono in salute (due 4-0 a Canada e Islanda) ma i forfait di de Jong e Koopmeiners a causa di infortuni sono state due belle mazzate per Koeman, costretto a chiamare giocatori che erano inizialmente stati esclusi, come Maatsen e Zirkzee. Per il discorso di cui prima, sarà molto importante non sbagliare l’esordio con la Polonia, orfana di Lewandowski (almeno per la prima partita).

L’esperto centravanti del Barcellona (26 gol in stagione coi blaugrana) si è fatto male e c’è incertezza riguardo alla data di rientro. Incrocia dunque le dita il c.t. polacco Michal Probierz, ben consapevole che una sconfitta al debutto potrebbe già tagliare le gambe alla sua nazionale in ottica qualificazione.

Polonia-Olanda, Gakpo più pericoloso da esterno alto

L’attacco olandese sarà sorretto da due centravanti atipici, o se vogliamo “non convenzionali”, come Depay e Gakpo. Il primo è un vero e proprio pupillo del commissario tecnico, che lo volle anche ai tempi del Barcellona. Non è dato sapere, tuttavia, chi dei due ricoprirà il ruolo di prima punta.

Gakpo nel Liverpool non ha mai brillato quando è stato schierato al centro del tridente d’attacco, ma Koeman sembra intenzionato a farlo giocare più defilato. Da quella posizione potrebbe essere più pericoloso per la difesa della Polonia, che in questo match penserà innanzitutto a difendersi: non sorprenderebbe leggere il suo nome nel tabellino dei marcatori. Depay è un altro che ha tutte le carte in regola per fare bene (almeno due i tiri in porta). Ma occhio anche a Reijnders – il milanista a centrocampo dovrà fare le veci dell’insostituibile de Jong – e soprattutto all’interista Dumfries, che punta a dominare la fascia destra ed è abilissimo anche in fase di possesso palla. Si può dare fiducia anche a van Dijk, un pericolo costante di testa sui calci piazzati.

Per quanto riguarda gli assist, segnaliamo van de Ven, normalmente un difensore centrale che però potrebbe essere spostato a sinistra – quindi molto più pericoloso se dovesse arrivare a crossare – ma anche il regista del PSV Eindhoven Veerman, un vero e proprio sforna-assist nell’ultima Eredivisie.

Nella Polonia i più pimpanti saranno con ogni probabilità il futuro interista Zielinski e l’esterno Frankowski. Il difensore centrale Dawidowicz, che gioca in Italia nel Verona, rischia di andare in difficoltà: occhio ai possibili gialli per lui e per il romanista Zalewski. Anche Dumfries rientra nella lista dei possibili ammoniti.

