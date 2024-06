Gratta e vinci, i numeri mentono: conviene farlo sempre

Gratta e vinci, ricorda sempre che c’è una cosa che devi assolutamente fare, ogni volta che compri un biglietto della lotteria istantanea.

Chi lo fa meccanicamente e compulsivamente non si cura neanche un po’ del gioco in sé. Non ha alcun interesse per la dinamica di gioco e per la grafica. Gli piace andare dritto al sodo ed è per questo motivo che salta a piè pari le sezioni dei simboli e si preoccupa solo e unicamente di scoprire se il proprio Gratta e vinci sia vincente o meno.

Vi stupirebbe sapere quante persone lo comprino e scansionino direttamente il codice a barre senza neanche grattare la patina argentata, ma vi basti sapere che sono veramente tante. Non fa parte di questa cerchia, tuttavia, la donna di Sandusky, cittadina dell’Ohio, la cui storia, nelle scorse ore, ha fatto il giro del web e del mondo.

Qualche giorno fa, Jeanne, questo il suo nome, si è recata al FriendShip Kitchen, in Hayes Avenue, per acquistare il tagliando che l’Ohio Lottery aveva lanciato per celebrare i 50 anni dalla fondazione della Lotteria. È rimasta lì a grattarlo, ma si è sentita profondamente delusa nel momento in cui ha scoperto di non avere nemmeno recuperato i soldi investiti nell’acquisto del biglietto. O questo, quanto meno, era quello che credeva lei.

Gratta e vinci, l’ultima spiaggia è quella giusta

La donna, ha poi raccontato ai funzionari, non è solita grattare tutti i simboli. Ha ammesso di averne grattati, in quel caso, solo 10 o 12. “Di solito so se un biglietto è vincente o no, ma non c’era nulla che corrispondesse. Poi l’ho scansionato e c’era scritto: ‘Vincente, consulta l’impiegato'”. A quel punto si è recata allo sportello e per poco non è svenuta.

Quando l’impiegato del FriendShip Kitchen le ha comunicato che aveva vinto 600mila dollari all’anno per 25 anni, per un totale di 15 milioni di dollari, è scoppiata a piangere. E con lei anche il ragazzo, con il risultato che “le persone in fila – ha raccontato – ci guardavano come se fossimo impazzite”. Alla rendita annuale Jeanne ha preferito, tuttavia, l’opzione della riscossione immediata, per cui è tornata a casa con 7,5 milioni, che al netto delle tasse si sono ridotti a 5,4.

I numeri che aveva grattato le avevano mentito, insomma, ed è una vera fortuna che il suo istinto le abbia suggerito di scansionare il codice a barre del biglietto con l’app, prima che lo gettasse. Fallo sempre anche tu, mi raccomando. Con i soldi vinti al Gratta e vinci comprerà una casa in Florida e farà, poi, qualcosa di molto bello: aiutare la sua migliore amica a saldare il mutuo. Ed è certo, allora, che i soldi siano finiti nelle mani giuste.