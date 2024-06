I pronostici di domenica 16 giugno: Euro 2024

I pronostici di domenica 16 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024: Polonia-Olanda, Slovenia-Danimarca e Serbia-Inghilterra.

Senza Lewandowski e Milik alla Polonia servirà un mezzo miracolo per evitare la sconfitta contro l’Olanda nella prima partita di Euro 2024 di questa domenica. A seguire la Slovenia proverà a sorprendere la Danimarca, nazionale però molto solida e organizzata e per questo favorita per i tre punti.

La partita più attesa è la sfida serale tra la Serbia e una delle principali favorite alla vittoria finale, l’Inghilterra. Dal centrocampo in su il CT Southgate ha l’imbarazzo della scelta, ma la difesa non è all’altezza degli altri reparti e l’attacco avversario ricco di talento potrebbe approfittarne: probabile almeno un gol per squadra.

I pronostici sui tiri

Per quanto riguarda i pronostici sui singoli calciatori, nella Slovenia riflettori puntati sul bomber Sesko, autore di una grande stagione al Lipsia e seguito dalle big europee. Hojbjerg della Danimarca e Alexander-Arnold nell’Inghilterra giocheranno in una posizione più avanzata rispetto al club: potrebbero effettuare almeno due tiri a testa, inclusi eventuali sostituti. Stesso pronostico per Mitrovic, attaccante della Serbia, pronto ad approfittare degli eventuali svarioni di Stones e Guehi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Olanda vincente e partita da almeno due gol complessivi in Polonia-Olanda, Euro 2024, ore 15:00

Vincenti

Olanda (in Polonia-Olanda, Euro 2024, ore 15:00)

(in Polonia-Olanda, Euro 2024, ore 15:00) Danimarca (in Slovenia-Danimarca, Euro 2024, ore 18:00)

(in Slovenia-Danimarca, Euro 2024, ore 18:00) Inghilterra (in Serbia-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

Pronostici tiri totali plus

Sesko almeno 2 (in Slovenia-Danimarca, Euro 2024, ore 18:00)

(in Slovenia-Danimarca, Euro 2024, ore 18:00) Hojbjerg almeno 2 (in Slovenia-Danimarca, Euro 2024, ore 18:00)

(in Slovenia-Danimarca, Euro 2024, ore 18:00) Alexander-Arnold almeno 2 (in Serbia-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

(in Serbia-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00) Mitrovic almeno 2 (in Serbia-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00)

Il “clamoroso”

• Inghilterra vincente e almeno un gol per squadra in Serbia-Inghilterra, Euro 2024, ore 21:00