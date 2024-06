Slovenia-Danimarca: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Slovenia-Danimarca, la selezione di Kek proverà a mettere i bastoni tra le ruote alla Danimarca. E c’è un interessante duello tra due talenti.

Il gruppo C è quello che, in teoria, dovrebbe dominare l’Inghilterra, la grande favorita per il titolo insieme alla Francia. Dietro gli inglesi, nella scala gerarchica, ci sono Danimarca e Serbia, che verosimilmente si contenderanno la seconda piazza. Poche possibilità, infine, per la Slovenia, alla quale serve una vera e propria impresa per evitare l’ultimo posto.

Gli uomini di Matjaz Kek non si qualificavano alla fase finale di un Europeo da 24 anni. L’ultima partecipazione risale infatti ad Euro 2000, l’edizione ospitata da Olanda e Belgio. Sesko e compagni hanno ottenuto un biglietto aereo per la Germania grazie al secondo posto nel proprio girone di qualificazione, vinto guarda caso proprio dalla Danimarca. La Slovenia ha totalizzato gli stessi punti dei danesi, 22, ed ha fatto meglio sia a livello realizzativo che a livello difensivo (20 gol segnati e soltanto 9 subiti). La stella è indubbiamente l’attaccante del Lipsia, autore di ben 5 gol nella campagna di qualificazione a Euro 2024. La Danimarca sogna un altro exploit come quello del 2021, quando a sorpresa si spinse fino alla semifinale e mise paura all’Inghilterra. Il gruppo è sostanzialmente lo stesso – compreso il selezionatore, Kasper Hjulmand – anche se tre anni fa non era presente per ovvi motivi anagrafici il giovane centravanti Hojlund, esploso nell’Atalanta ed acquistato la scorsa estate dal Manchester United per circa 80 milioni di euro.

Slovenia-Danimarca, Hojlund con la nazionale si esalta

Hjulmand, dunque, punta forte sul centravanti dei Red Devils, che in attacco sarà supportato da Wind, autore di 11 gol nell’ultima Bundesliga con la maglia del Wolfsburg.

Pur essendo reduce da una stagione piene di alti e bassi allo United, Hojlund di rado ha tradito le aspettative quando ha indossato la maglia della sua nazionale e difatti nelle qualificazioni è stato un autentico protagonista, mettendo a segno 7 gol. È lui il maggior indiziato per finire nel tabellino dei marcatori, mentre per quanto riguarda i tiri tra i danesi potenzialmente più pericolosi suggeriamo i nomi di Hojbjerg e soprattutto di Maehle: l’ex Atalanta è in grado di giocare a tutta fascia, ricoprendo il ruolo sia di terzino che di esterno alto e non sarebbe una sorprese se sfornasse anche almeno un assist. Capitan Eriksen, invece, dovrebbe centrare almeno una volta lo specchio della porta su calcio piazzato. Il pericolo numero uno per la difesa danese sarà indubbiamente Sesko, apparso “on fire” nelle ultime giornate di campionato con il Lipsia. In tre, infine, rischiano di finire sul taccuino dell’arbitro: lo sloveno Bijol e i danesi Christensen e Kristensen.

Comparazione quote

Hojlund marcatore Plus è quotato a 2.40 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 su Snai. Maehle almeno due tiri in porta Plus invece è quotato a 4.90 su Goldbet e Lottomatica e a 4.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.