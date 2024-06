Serbia-Inghilterra: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Serbia-Inghilterra, debutta anche la nazionale di Southgate: gli inglesi sono tra i principali favoriti per la vittoria finale.

L’Inghilterra saprà sopportare il peso del fardello dello status di principale favorita per la vittoria di Euro 2024? Bella domanda. La storia, intanto, ci dice che gli inglesi hanno quasi sempre tradito le aspettative. Ancor di più quando queste erano molto alte, proprio come adesso.

Che riusciranno ad interrompere un digiuno che risale agli anni ’60 del secolo scorso è tutto da vedere. Certo, è un dato di fatto che, al livello della selezione di Gareth Southgate nell’Europeo che ha appena aperto i battenti, ci sia solamente la Francia di Mbappé, vicecampione del mondo in carica. Nessuno può permettersi, ad esempio, un attacco composto da gente come Kane, Saka, Bellingham e Foden. Tutti protagonisti assoluti nei rispettivi campionati (Kane scarpa d’oro, Bellingham e Foden migliori giocatori rispettivamente di Liga e Premier League). Ma il calcio, si sa, non è una scienza perfetta. Non bastano i nomi per portare a casa i titoli e la vittoria dell’Italia ad Euro 2021 ne è la prova più lampante. L’Inghilterra, in ogni caso, ha tutte le carte in regola per arrivare davanti a tutti nel proprio girone, composto anche da Danimarca, Serbia e Slovenia. La nazionale dei Tre Leoni debutterà a Gelsenkirchen con la truppa di Dragan Stojkovic, che torna a disputare un Europeo a distanza di 24 anni dall’ultima volta.

La Serbia è un’altra squadra che di talento, in particolar modo dalla metà campo in su, ne ha in abbondanza, ma raramente riesce ad esprimerlo appieno. Vlahovic e compagni avrebbero tutto per fare strada in Germania, ma per riuscirci dovranno fare quel salto di qualità atteso da tempo, soprattutto a livello di gruppo.

Serbia-Inghilterra, Kane è una sentenza

Con l’Inghilterra andiamo sul sicuro. Harry Kane sarà anche considerato un “menagramo” – anche a Monaco il centravanti inglese non è riuscito a vincere titoli – ma di gol ne fa a valanga.

E dovrebbe riuscire a bucare anche la retroguardia della Serbia, non proprio solidissima. I pericoli, per i serbi, arriveranno anche da destra, dove agirà Saka. L’attaccante dell’Arsenal con la maglia della nazionale è sempre uno dei più ispirati e da lui ci aspettiamo almeno un tiro nello specchio della porta. Uno dei maggiori incubi della difesa inglese – non all’altezza dell’attacco – è l’attaccante Mitrovic, leggermente favorito nel ballottaggio con lo juventino Vlahovic ma dalle parti di Pickford si farà certamente vivo anche l’ex Lazio Milinkovic-Savic. Tra i possibili tiratori stuzzica anche il nome di Alexander-Arnold, che sa essere devastante anche in fase di possesso palla: il giocatore del Liverpool potrebbe fornire pure almeno un assist. I serbi Lukic e Pavlovic sono a rischio giallo – occhio anche al viola Milenkovic – mentre nell’Inghilterra l’indiziato numero uno è Guéhi.

