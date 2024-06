Prima mazzata per Fonseca, è saltato tutto: tecnico disperato

Prima mazzata per Paulo Fonseca: trattativa in alto mare e il primo vero colpo di mercato dei rossoneri potrebbe saltare. La distanza al momento non sembra colmabile

Se inizia così, la sensazione è che non sarà un’estate semplice per il nuovo tecnico del Milan Paulo Fonseca. L’ex Roma, che i rossoneri hanno scelto per prendere il posto di Stefano Pioli, contava decisamente sulla possibilità di allenare un attaccante importante, che potrebbe essere uno dei protagonisti, anche in maniera clamorosa all’Europeo, vista come è arrivata la convocazione.

Ma le parti sono distanti, e come detto da Ibrahimovic durante la conferenza stampa nella quale è stato annunciato anche il nuovo allenatore, non si fa beneficienza. Avete capito che parliamo di Zirkzee, il centravanti del Bologna, che sicuramente giocherà in un altro club, ma che ha degli agenti che chiedono delle commissioni esagerate.

Fonseca deluso, Zirkzee si allontana

E più passa il tempo più le possibilità di vedere l’olandese, convocato in extremis dall’Olanda per il Mondiale, con la maglia rossonera, diminuiscono. Al momento le parti non hanno fatto nessun passo avanti per la trattativa, e c’è la concreta possibilità che qualche altro club si possa inserire nell’operazione per strappare il giocatore al Bologna, che sa di non poterlo trattenere, e soprattutto al Milan, che intanto si sta cautelando cercando di trovare altre piste per la prima linea.

Non è semplice nemmeno questo, ovviamente: gli attaccanti forti in giro e che si possono muovere, soprattutto, sono pochi. Ma qualcuno c’è e il Milan sta cercando di capire dove andare a parare dopo aver praticamente trovato l’accordo con il Bologna per quello che è un attaccante che ha fatto capire di essere decisivo e di aver ampi margini di miglioramento anche per i prossimi anni. Zirkzee è uno che la fa differenza, senza dubbio, e chi lo prende fa un affare. Certo, a certe cifre che sono soldi quasi regalati, un minimo dubbio potrebbe venire davvero a tutti.