Scelta a sorpresa: Sinner lascia tutti senza parole

Scelta a sorpresa di Sinner: la voglia del numero uno al mondo è sotto gli occhi di tutti e viene confermata da questa decisione. Adesso è tutto ufficiale

C’è Wimbledon ormai alle porte, ma non solo. Per i tennisti italiani, ma anche per quelli di tutto il Mondo, all’orizzonte si vedono anche le Olimpiadi di Parigi. Sono molti quelli che ci proveranno, e come sappiamo ci proverà anche Jannik Sinner.

Saranno dieci in totale gli atleti azzurri in questa specialità che cercheranno di prendersi un trofeo che viene messo in palio ogni quattro anno. E che di conseguenza fa davvero gola. La nazionale azzurra si presenterà con una squadra forte, ricca di talento, con l’obiettivo di prendersi almeno una medaglia se non qualcosa in più. Gli ultimi risultati, anche quelli arrivato dal Roland Garros con tre finali conquistate su quattro disponibili, lasciano ben sperare per la manifestazione a cinque cerchi. E c’è in tutto questo anche una grossa novità che riguarda Sinner, che non si cimenterà solamente nel singolo.

Sinner, ufficiale: parteciperà anche al doppio

Jannik infatti, così come ufficializzato nei giorni scorsi, parteciperà anche al doppio e sarà in coppia con Lorenzo Musetti. Un amico, intanto, e poi anche uno specialista della terra battuta. Un’occasione per Musetti di rilanciarsi e soprattutto di guadagnare fiducia per il futuro. Ci sono anche le donne ovviamente, che danno grandi speranze alla federazione.

Jasmine Paolini e Sara Errani, la decima e ultima giocatrice italiana a qualificarsi, saranno quelle che cercheranno in tutti i modi di arrivare in fondo, anche nel doppio e non solo nel singolo. E infine c’è anche da capire se l’Italia parteciperà al doppio misto, ne ha la facoltà e ci sono ottime possibilità che tutto questo possa succedere. Secondo le informazioni che in questo caso sono state riportate da tennisworlditalia.com, i maggiori indiziati sono Vavassori ed Errani, attualmente impegnati in una sola competizione. Vedremo. Ma intanto Jannik c’è. E cercherà di arrivare in fondo dappertutto.