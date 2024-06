Romania-Ucraina, Euro 2024: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Romania-Ucraina è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca lunedì alle 15:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La Romania torna a giocare la fase finale di una grande rassegna internazionale a distanza di 8 anni dall’ultima volta. Erano sempre Europei, in questo caso quelli organizzati dalla Francia. E sulla panchina della Tricolorii sedeva l’esperto commissario tecnico Anghel Iordanescu, alla sua terza avventura alla guida della nazionale. La spedizione fu una delusione totale, con la Romania che chiuse mestamente all’ultimo posto nel girone.

Oggi al timone della selezione rumena c’è il figlio Edward, che dopo le esperienze con Cluj e Steaua Bucarest è riuscito in qualche modo a ricostruire dalle macerie, creando i presupposti affinché la Romania si qualificasse per l’Europeo tedesco. Nonostante la qualità non eccelsa della rosa e l’assenza di un elemento di spicco, Iordanescu Jr. ha stupito tutti, vincendo il girone di qualificazione davanti a rappresentative più quotate come Svizzera e Israele: la Tricolorii ha subito pochissimi gol (solamente 5) ed è rimasta imbattuta, collezionando 6 vittorie e 4 pareggi. Nel 2024, tuttavia, Stanciu e compagni sono ritornati sulla terra. Nelle 4 amichevoli disputate da marzo in poi non hanno ottenuto neanche un successo, pareggiando 0-0 persino con il modesto Liechtenstein. Non un buon viatico, insomma, in vista dell’esordio all’Europeo con l’Ucraina.

Gli uomini di Serhiy Rebrov arrivano in Germania con molte più certezze dei rumeni e non dovrebbero avere problemi, almeno sulla carta, a qualificarsi agli ottavi in un girone in cui la squadra più forte è il Belgio (l’altra è la Slovacchia). L’Ucraina, che può contare su giocatori del calibro di Mudryk – gioiellino di proprietà del Chelsea pagato 100 milioni – oppure di Dovbyk, capocannoniere dell’ultima Liga, dopo essere arrivata terza nel girone di qualificazione dietro a Inghilterra e Italia, ha superato senza patemi lo scoglio playoff, piegando prima la Bosnia e successivamente l’Islanda.

Le ultime notizie sulle formazioni

L’undici iniziale della Romania non dovrebbe discostarsi troppo da quello che una settimana fa ha sfidato in amichevole la Bulgaria. Nel 4-2-3-1 di Iordanescu il ruolo di prima punta verrà ricoperto dall’interessante Dragus, attaccante che gioca nel Gaziantep in Turchia, favorito sia sui più esperti Alibec e Puscas. Alle sue spalle, oltre a capitan Stanciu, anche Man e Mihaila (entrambi militano nel Parma). In difesa c’è Dragusin, ex Genoa passato nell’ultimo mercato invernale al Tottenham, in Premier League.

Dall’altro lato Rebrov sceglierà il 4-3-3: nel tridente offensivo, a supportare Dovbyk ci penseranno Tsygankov e Mudryk, quest’ultimo appena rientrato da un infortunio. Niente da fare per il terzino dell’Everton Mykolenko: ciò significa che Zinchenko, in grado anche di giocare a centrocampo, arretrerà di qualche metro.

Il pronostico

L’Ucraina tre anni fa fece un’ottima figura agli Europei “itineranti”, arrivando a giocare i quarti di finale, poi persi contro l’Inghilterra. In mezzo ci sono state le ben note vicende belliche che ancora oggi stanno riguardando il paese. E per un soffio la selezione di Rebrov ha mancato la qualificazione ai Mondiali qatarioti. La Romania potrebbe rivelarsi un cliente ostico ma la sensazione è che alla fine l’Ucraina, superiore alla Tricolorii sia termini di talento che di esperienza, dovrebbe prevalere in una gara in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre. L’attacco rumeno, infatti, nelle ultime due amichevoli non è apparso affatto in salute, restando a secco sia contro la Bulgaria che contro il Liechtenstein.

Le probabili formazioni di Romania-Ucraina

ROMANIA (4-2-3-1): Nița; Rațiu, Drăgușin, Rus, Bancu; M. Marin, R. Marin; Man, Stanciu, Mihăila; Drăguș.

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1