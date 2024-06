10eLotto, 30 mila euro con questa modalità

10eLotto, 30 mila euro portati a casa con questa modalità. Ecco il colpo anche del gioco legato a quello del Lotto, che non smette mai, nemmeno stavolta, di stupire

Se quasi quotidianamente vi parliamo del gioco del Lotto, che continua imperterrito a regalare milioni e milioni a tutti gli italiani che decidono di investire qualcosa durante la settimana, non ci possiamo dimenticare in questo momento di un altro gioco che appassiona tantissime persone.

Sì, perché oltre il Lotto c’è anche il 10eLotto, che come sappiamo ha due modalità di gioco: quella collegata alla principale, vale a dire ai numeri che quattro volte a settimana vengono estratti e che danno anche la combinazione vincente del Superenalotto; e quella Frequente, che permette di giocare dieci numeri vincenti ogni cinque minuti. Ed è proprio in questo modo, così come ci viene raccontato da Agimeg.it, che un fortunato vincitore ha cambiato per un poco la propria vita. Portando a casa una grossa cifra che, evidentemente, gli farà togliere più di qualche pensiero. Ma andiamola a vedere nel dettaglio.

10eLotto, ecco il colpo grosso

La fortuna questa volta ha deciso di baciare il Veneto, con una vincita che è finita nella top ten di questo gioco. A Stra, un piccolo comune di 7.500 persone in provincia di Venezia, grazie al gioco del 10eLotto con la modalità Frequente, un fortunato ha portato a casa, piazzando un 6, la bellezza di 30mila euro. Una cifra enorme, che raramente si vede in questo gioco. Chissà la gioia quando ha capito di aver vinto così tanto, visto che di solito chi gioca un’estrazione del genere rimane ovviamente a guardare come va a finire.

E non è finita qui. Perché c’è stata gloria anche per il Lotto. In questo caso di trasferiamo in provincia di Verona e precisamente a Villa Bartolomea. Un terno sulla ruota di Napoli ha fatto vincere altri 9 mila euro. In totale, quindi, sono 39mila euro i soldi portati a casa nel corso dell’ultima estrazione. Che si vanno ad aggiungere a tutti quelli che nel corso di questo 2024 sono già stati distribuiti. Diciamola così: con il Lotto si sogna davvero a occhi aperti.