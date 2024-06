Spagna-Croazia, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Spagna-Croazia è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Si parte subito con il botto nell’equilibratissimo – sulla carta – gruppo B, quello in cui è stata sorteggiata anche l’Italia di Luciano Spalletti. Oltre agli azzurri e all’Albania, in questo raggruppamento sono capitate pure Spagna e Croazia: la Roja è indubbiamente una delle principali candidate alla vittoria finale, pur avendo apparentemente qualcosa in meno rispetto alle favoritissime Francia e Inghilterra; la selezione a scacchi bianchi e rossi rientra invece a pieno titolo tra le potenziali outsider e dopo l’ennesima cavalcata nell’ultimo Mondiale – gli uomini di Zlatko Dalic sono arrivati terzi a Qatar 2022 – non possono essere sottovalutati.

Per capirci meglio, parliamo di due nazionali che solamente un anno fa si sono contese un trofeo, la Nations League, vinta ai rigori dalla Spagna. Proprio quel titolo sembra aver fatto da spinta propulsiva per le Furie Rosse, che da allora hanno perso a malapena una partita, contro la Colombia in amichevole lo scorso marzo. Luis De La Fuente, che dopo il deludente Mondiale qatariota ha preso il posto di Luis Enrique fra lo scetticismo generale, ha dimostrato di sapere il fatto suo. Dopo l’inaspettato scivolone di Glasgow ad inizio qualificazioni, la Spagna ha dominato il proprio girone, chiuso davanti a Scozia e Norvegia e con una differenza reti di +20. Infondono fiducia anche i risultati fatti registrare nelle amichevoli più recenti, sebbene la Roja abbia affrontato le modeste Andorra (5-0) e Irlanda del Nord (5-1). La Croazia, dal canto suo, ha un po’ tentennato nelle qualificazioni, arrivando seconda dietro alla Turchia di Montella e Calhanoglu, ma la “vecchia guardia” (Modric, Perisic, Brozovic), probabilmente giunta all’ultimo ballo, rappresenta ancora una garanzia. E l’ha confermato con il successo (2-1) in casa del Portogallo nell’ultimo test prima di partire per la Germania.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nella Spagna partiranno di sicuro dal 1′ Le Normand e Grimaldo, due giocatori che nell’ultima stagione hanno fatto benissimo con i rispettivi club, Real Sociedad e Bayer Leverkusen. A completare il reparto difensivo, Carvajal, fresco di vittoria in Champions League con il suo Real Madrid, e Laporte. A centrocampo Fabian Ruiz vincerà il duello con Merino, mentre il tridente offensivo sarà formato da Yamal, Morata e Nico Williams.

Ha qualche dubbio in più Dalic, in particolar modo davanti. Il commissario tecnico croato dovrebbe schierare la coppia Petkovic-Kramaric, con l’atalantino Pasalic alle loro spalle. Dalla panchina, tuttavia, scalpitano Budimir, Majer e Perisic. Il reparto che fornisce più certezze è come al solito il centrocampo, composto da Modric, Brozovic e Kovacic. In difesa c’è l’altro pezzo da novanta, Gvardiol, che si è confermato anche al City.

Come vedere Spagna-Croazia in diretta tv e streaming

La sfida tra Spagna e Croazia è in programma sabato alle 18:00 all’Olympiastadion di Berlino. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 2 (canale numero 2 e 502 HD del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Spagna-Croazia su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Esordio tosto per la Spagna ed anche i precedenti più recenti tra queste due selezioni suggeriscono una certa cautela. Negli ottavi di finale dell’ultimo Europeo la Roja ebbe la meglio solo ai supplementari, mentre in Nations League, un anno fa, furono decisivi i rigori dopo 120 minuti senza gol. Crediamo che la Croazia possa creare più d’una difficoltà agli uomini di De La Fuente e non sarebbe una sorpresa se il match terminasse in pareggio. Entrambe, in ogni caso, dovrebbero riuscire a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Spagna-Croazia

SPAGNA (4-3-3): Unai Simon; Carvajal, Le Normand, Laporte, Grimaldo; Pedri, Rodri, Fabian Ruiz; Yamal, Morata, N. Williams.

CROAZIA (4-3-1-2): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Pongracic, Gvardiol; Kovacic, Brozovic, Modric; Pasalic; Kramaric, Petkovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1