Primo regalo per Fonseca, il campione del mondo dice sì

Calciomercato Milan, il doppio addio ufficiale apre degli scenari importanti per i rossoneri: il campione del mondo dice sì alla possibile destinazione

Da un paio di giorni Paulo Fonseca, ex Roma, è il nuovo allenatore del Milan. Lo ha annunciato Ibrahimovic durante la conferenza stampa nella quale il dirigente rossonero ha fatto anche un punto su quello che potrebbe essere il mercato. Zlatan ha parlato di Zirkzee confermando inoltre che a certe condizioni è impossibile prenderlo, sottolineando come alcune commissioni non verranno mai pagate dal Milan.

Comunque, questo è un altro discorso e probabilmente si lavorerà ancora per l’attaccante del Bologna. Quello che al momento si può dire è che il Milan è sicuramente alla ricerca di un difensore centrale. E ce n’è uno a parametro zero che ha salutato la propria squadra e che non direbbe di no al trasferimento in rossonero.

Calciomercato Milan, Hummels ha lasciato il Borussia Dortmund

Negli ultimi due giorni, dopo la finale di Champions League conquistata in maniera clamorosa, sono successe diverse cose dentro il Borussia Dortmund: i gialloneri di Germania hanno salutato Terzic e con esso – e non è una novità visto che il futuro dei due era legato – anche Hummels. Il campione del mondo con la maglia della Germania era a fine contratto e l’accordo con verrà rinnovato.

Scatta quindi la possibilità per il Milan, visto che la Juventus – altro club accostato al giocatore – non sembra essere interessata alle sue prestazioni. Da qui l’opzione tedesca per la difesa è da tenere in considerazione dalle parti di Milanello. Nonostante la non più giovane età Hummels ha dimostrato nel corso della stagione appena andata in archivio di essere ancora abbastanza integro fisicamente e che quindi almeno un altro paio di stagioni (forse una) su buoni livelli, le può fare. Poi ricordiamoci che elementi a parametro zero in questo modo ce ne sono pochi in giro per l’Europa, quindi occhio, senza dubbio, a questa possibile operazione di mercato.