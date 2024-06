Italia-Albania, Euro 2024: tv in chiaro, streaming, probabili formazioni, pronostici

Italia-Albania è una partita della prima giornata della fase a gironi di Euro 2024 e si gioca sabato alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Italia è atterrata in Germania con un bagaglio ricolmo di interrogativi ed accompagnata anche da un mix di scetticismo e disfattismo. In pochi, pochissimi credono che gli azzurri siano in grado di bissare l’impresa compiuta tre anni fa, quando contro ogni pronostico riuscirono a vincere il secondo Europeo della loro storia, addirittura battendo l’Inghilterra nella finalissima di Wembley dopo i calci di rigore.

La gioia per quel successo strepitoso evaporò però molto velocemente e non poteva essere altrimenti dopo la mancata qualificazione ai Mondiali qatarioti, un flop clamoroso ed ancora oggi difficile da spiegare. In panchina, dalla scorsa estate, c’è Luciano Spalletti, il condottiero dello scudetto del Napoli che ha preso il posto del dimissionario Roberto Mancini, logorato dal fiasco del fallimento mondiale. Il nuovo commissario tecnico sin da subito ha cercato di trasmettere la propria filosofia di gioco, favorendo anche il ricambio generazionale ma la sua Italia ha convinto finora solo in parte, anche perché a mancare è la cosiddetta “materia prima”, specialmente dalla metà campo in su. Gli azzurri si sono qualificati a Euro 2024 come secondi dietro all’inarrivabile Inghilterra (due sconfitte su due con gli inglesi), evitando per un pelo gli spareggi grazie alla vittoria nell’ultima giornata con l’Ucraina.

Un’Italia ancora indecifrabile

Nell’ultimo anno l’Italia ha incassato appena una sconfitta ma nelle 4 amichevoli giocate nel 2024 (3 vittorie e un pareggio) non ha particolarmente brillato, soprattutto in fase di possesso palla.

Partendo dalla quarta fascia nel sorteggio dei gironi, è capitata in un gruppo difficile, senza alcun dubbio il più tosto di tutti. La Spagna è una delle candidate alla vittoria finale, la Croazia è ormai abituata ad arrivare sempre in fondo e poi c’è l’Albania, alla sua seconda partecipazione alla fase finale di un campionato europeo, che potrebbe rivelarsi particolarmente insidiosa. Il commissario tecnico brasiliano Sylvinho è riuscito a dare un gioco più “moderno” (e dunque offensivo) ad una selezione il cui serbatoio principale è ormai da tempo la nostra Serie A e non stupisce che la maggior parte dei convocati giochino in Italia. L’Albania nelle qualificazioni ha chiuso al primo posto davanti a Repubblica Ceca e Polonia e nelle ultime due amichevoli con Liechtenstein e Azerbaigian è apparsa abbastanza pimpante (3-0 e 3-1) e già ben rodata.

Le ultime notizie sulle formazioni

Nelle ultime amichevoli Spalletti ha ufficialmente sdoganato la difesa a tre, ma a quanto pare contro l’Albania tornerà a schierare il 4-2-3-1. Dietro fiducia a Calafiori, che giocherà accanto a Bastoni, sulle corsie esterne invece agiranno Di Lorenzo, in vantaggio su Cambiaso, e Dimarco. Barella ha smaltito il problema fisico ed è pronto a supportare Jorginho in mediana. Frattesi agirà da trequartista tra gli esterni alti Chiesa e Pellegrini, mentre il terminale offensivo della formazione azzurra sarà Scamacca.

Sylvinho ha avuto il merito di stravolgere dal punto di vista tattico l’Albania, passando ad un più spregiudicato 4-2-3-1, con il trio formato da Asani, Bajrami e Seferi alle spalle dell’unica punta Broja. In mediana altri due “italiani”: Ramadani del Lecce e Asllani dell’Inter. Tre volti noti infine in difesa: davanti al portiere Berisha, che quest’anno ha giocato a Empoli, oltre a Mitaj (Lokomotiv Mosca) agiranno anche Hysaj, Ismajli e Djimsiti.

Come vedere Italia-Albania in diretta tv e streaming

La sfida tra Italia e Albania è in programma sabato alle 21:00 al Signal Iduna Park di Dortmund. Si può vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1 (canale numero 1 e 501 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito. Per gli abbonati Sky sarà possibile vedere Italia-Albania su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile in streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Per l’Italia qualsiasi risultato che non dovesse essere la vittoria renderebbe tutto più difficile, se consideriamo che gli azzurri nelle due partite successive dovranno vedersela con Spagna e Croazia. Gli ultimi quattro precedenti ci dicono che quando ci troviamo di fronte all’Albania non sbagliamo praticamente mai: vittorie in amichevole nel 2014 e nel 2022 e due successi pure nelle qualificazioni ai Mondiali 2018. Vista l’importanza della posta in palio, gli uomini di Spalletti, sebbene nelle ultime uscite non abbiano affatto incantato, dovrebbero riuscire a portare a casa i primi tre punti. Per quanto riguarda il numero dei gol, crediamo che alla fine quelli complessivi saranno almeno 3, dal momento che la sfrontata Albania cercherà di tenere il suo baricentro sempre alto, pronta a giocarsela a viso aperto ed a sfruttare gli eventuali spazi lasciati dagli azzurri.

Comparazione quote

La combo 1+Over 2,5 è quotata a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e a 2.30 su Snai. Anche il “Gol” è quotato a 2.35 su Goldbet e Lottomatica e 2.30 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Le probabili formazioni di Italia-Albania

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Barella, Jorginho; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.

ALBANIA (4-2-3-1): Berisha; Hysaj, Ismajli, Djimsiti, Mitaj; Asllani, Ramadani; Asani, Bajrami, Seferi; Broja.

L'Albania riuscirà ad evitare la sconfitta? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-1