I pronostici di sabato 15 giugno: Euro 2024, gioca anche l’Italia

I pronostici di sabato 15 giugno, ci sono tre partite di Euro 2024: Ungheria-Svizzera, Spagna-Croazia e Italia-Albania.

Secondo giorno di partite a Euro 2024 e riflettori puntati naturalmente sull’esordio dell’Italia: contro la nazionale più abbordabile del girone, l’Albania, gli uomini di Spalletti dovranno dare il massimo per mettere in discesa la qualificazione agli ottavi di finale che altrimenti diventerebbe molto più complicata.

Nell’altra sfida del girone Spagna-Croazia promette grande equilibrio, ma per i valori in campo e la forza offensiva delle due squadre i gol non dovrebbero mancare. Ad aprire il sabato di Euro 2024 sarà però Ungheria-Svizzera: la solida nazionale di Murat Yakin seppur sempre priva di un vero e proprio bomber ha le carte in regola per evitare quanto meno la sconfitta.

I pronostici sui tiri

Ancora padrone dei calci piazzati, a provarci per la Svizzera ci sarà il redivivo Shaqiri che dovrebbe tirare verso la porta avversaria in almeno due occasioni. Contro la Croazia chiusa in difesa e pronta a ripartire con le sgroppate a sinistra di Gvardiol e gli inserimenti di Kramaric, la Spagna ci proverà anche con i tiri dalla distanza: un candidato è Rodri, pure rigorista delle Furie Rosse. Nell’Italia invece fiducia a Frattesi che anche nell’ultima amichevole ha confermato il suo feeling col gol.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Almeno un gol per squadra in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00

Vincenti

Svizzera o pareggio (in Ungheria-Svizzera, Euro 2024, ore 15:00)

(in Ungheria-Svizzera, Euro 2024, ore 15:00) Spagna o pareggio (in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00) Italia (in Italia-Albania, Euro 2024, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ SNAI – Fino a 30 euro di bonus PIÙ INFO

– Fino a 30 euro di bonus LOTTOMATICA Fino a 2024€ sport e casinò con 100% sul primo deposito fino a 1000€ PIÙ INFO

Pronostici tiri totali plus

Shaqiri almeno 2 (in Ungheria-Svizzera, Euro 2024, ore 15:00)

(in Ungheria-Svizzera, Euro 2024, ore 15:00) Rodri almeno 2 (in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00) Gvardiol almeno 1 (in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00) Kramaric almeno 2 (in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00)

(in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00) Frattesi almeno 2 (in Italia-Albania, Euro 2024, ore 21:00)

Comparazione quota totale pronostici tiri totali plus: 9.76 GOLDBET ; 6.51 SNAI*; 9.76 LOTTOMATICA

*Quota Gvardiol non disponibile su Snai

Il “clamoroso”

• Pareggio in Spagna-Croazia, Euro 2024, ore 18:00