Spagna-Croazia: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Spagna-Croazia, nel girone dell’Italia si parte subito col botto: ecco chi potrebbero essere i protagonisti del big match del gruppo B.

L’Olympiastadion di Berlino sarà teatro di una sfida subito potenzialmente decisiva per definire le gerarchie in quello che, a detta di tutti, è il girone di ferro di Euro 2024. Spagna e Croazia si candidano ad essere le principali protagoniste di questo raggruppamento insieme all’Italia di Luciano Spalletti, che qualche ora dopo affronterà l’Albania al Signal Iduna Park di Dortmund.

La Spagna, seppur di poco, è la favorita per il primo posto nonostante la Roja non sia più quella di 15 anni fa, capace di vincere ben due Europei un Mondiale consecutivamente. Non è l’età dell’oro ma il commissario tecnico Luis De La Fuente, che dopo una lunga trafila alla guida delle selezioni giovanili un anno e mezzo fa ha preso il posto di Luis Enrique – dimissionario dopo il flop in Qatar (eliminazione agli ottavi di finale con il Marocco) – può fare affidamento su un gruppo di giocatori giovani e di talento, che non difetta neppure in termini di esperienza. La Roja, se escludiamo lo scivolone iniziale contro la Scozia, ha dominato le qualificazioni, vincendo nel frattempo anche la terza edizione della Nations League. Guarda caso battendo in finale proprio la Croazia, che cercherà di prendersi la rivincita in Germania.

Zlatko Dalic, selezionatore croato, punta ancora sulla “vecchia guardia” (Modric, Brozovic, Kovacic, Perisic) ma guai a considerare bolliti i Vatreni, che sono arrivati sul terzo gradino del podio nell’ultimo Mondiale.

Spagna-Croazia, Gvardiol e Brozovic a rischio ammonizione

Sarà pure un 9 atipico ma quando indossa la camiseta della Roja, Alvaro Morata si scatena. Per De La Fuente è lui il centravanti titolare e contro la Croazia, dopo aver bucato la rete nel 5-1 rifilato nell’ultimo test con l’Irlanda del Nord, l’attaccante dell’Atletico Madrid potrebbe timbrare il cartellino almeno in un’occasione.

Dalla distanza, invece, uno che può far male è Rodri, che nel centrocampo della Spagna fa un po’ di tutto ed è una pedina insostituibile. L’altro pericolo, per la difesa croata, è rappresentato dal 16enne Yamal: il teenager del Barcellona ha già dimostrato di essere all’altezza su questi palcoscenici e di non avvertire alcuna pressione nonostante l’età. Da lui ci aspettiamo almeno due tiri totali.

Neppure la Croazia schiera prime punte “pure” davanti ma sono diversi i giocatori che possono fare male alla retroguardia spagnola. Uno di questi è Kramaric – se dovesse partire dal 1′ un gettone vale la pena spenderlo sull’attaccante dell’Hoffenheim – ma attenzione anche ai due “vecchietti” Perisic e Modric e soprattutto al difensore del Manchester City Gvardiol, che in Premier League quest’anno ha realizzato ben 4 gol e tirato spesso verso la porta avversaria (ben 3 tiri nell’ultimo test con il Portogallo). Nella Spagna, infine, sono a rischio giallo Le Normand e Carvajal, tra i croati invece i più cattivi potrebbero essere l’ex interista Brozovic e lo stesso Gvardiol.

Comparazione quote

Morata marcatore Plus è quotato a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.75 su Snai. Gvardiol almeno un tiro totale Plus invece è quotato a 1.78 su Goldbet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.