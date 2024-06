Italia-Albania: pronostici marcatori, tiri, ammoniti

Italia-Albania, subito una partita da non sbagliare per i campioni d’Europa in carica. L’avventura degli azzurri parte da Dortmund.

Il giorno tanto atteso è arrivato: l’Italia è pronta a fare il suo debutto, da campione d’Europa in carica, ad Euro 2024. Gli azzurri, capitati in un girone di ferro, non possono assolutamente permettersi di sbagliare la gara d’esordio con l’Albania, la selezione sulla carta meno competitiva del gruppo. Un’eventuale non vittoria con la rappresentativa guidata dal brasiliano Sylvinho metterebbe gli uomini di Luciano Spalletti già con le spalle al muro, dovendo poi affrontare nelle prossime partite avversari del calibro di Spagna e Croazia.

L’Italia non ha entusiasmato nelle ultime uscite, né in quelle dello scorso marzo contro Venezuela ed Ecuador né in quelle disputate una settimana fa contro Turchia e Bosnia. Spalletti ne ha approfittato per fare numerosi esperimenti ma sia in termini di qualità del gioco espresso sia in termini realizzativi – probabilmente il principale tallone d’Achille della nostra nazionale – gli azzurri non hanno convinto appieno. E sono apparsi un po’ farraginosi e poco lucidi. Se con l’Albania torneremo ad ammirare l’Italia migliore è tutto da vedere: di fronte Donnarumma e compagni troveranno una squadra sospinta dall’entusiasmo di un’intera nazione e che non ha nulla da perdere, essendo alla sua seconda partecipazione in assoluto ad un campionato europeo.

Italia-Albania, Frattesi e Chiesa possono “spaccare” la partita

Se si confronta l’attacco azzurro con quelli delle principali favorite per la vittoria dell’Europeo non si può fare a meno di notare il gap e di come sia anche abbastanza ampio.

Per mettere a tacere gli scettici, Spalletti si affiderà a Scamacca, che nella seconda parte della stagione è stato un fattore con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, vincitrice dell’Europa League. L’attaccante romano a Bergamo dà l’impressione di essere maturato e vuole lasciare il segno anche con la nazionale. Se dovessimo spendere un gettone su chi segnerà nella sfida con l’Albania sceglieremmo di puntare su di lui. Si faranno vivi dalle parti di Berisha anche Frattesi e Chiesa: il primo dovrebbe aver recuperato definitivamente dal problema muscolare e potrebbe essere determinante pure a gara in corso, il secondo con i suoi strappi può creare diversi grattacapi alla difesa albanese. Dall’altro lato, invece, stuzzica l’opzione Broja, centravanti del Chelsea che sta seguendo con attenzione anche il Milan.

Nell’Albania, in ogni caso, il reparto che andrà probabilmente più in affanno sarà il centrocampo: ecco perché Ramadani e Asllani rischiano il giallo. Tra gli azzurri, invece, i più “cattivi” potrebbero essere Barella (se il centrocampista dell’Inter dovesse dare forfait virate su Cristante) e Scamacca.

Comparazione quote

Scamacca ammonito Plus è quotato a 6.75 su Goldbet e Lottomatica e a 6.55 su Snai. Broja almeno due tiri totali Plus invece è quotato a 1.70 su Goldbet e Lottomatica.

